PREMIER LEAGUE
Liam Rosenior, entrenador del Chelsea, pide el castigo más severo para los insultos racistas en el fútbol: "Prohibición de por vida"
El técnico del conjunto 'blue' admitió que sufrió en sus propias carnes la cara más amarga del deporte
La polémica con los presuntos insultos racistas proferidos por Gianluca Prestianni a Vinícius ha traspasado fronteras. La UEFA continúa investigando la acción del futbolista argentino en el encuentro de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid, donde, en un lance del juego, se tapó la boca y se dirigió al brasileño en términos despectivos.
Liam Rosenior, entrenador del Chelsea, se pronunció al respecto sobre lo sucedido en el estadio Da Luz de Lisboa y no quiso valorar la actitud de José Mourinho, ex técnico 'blue', en la que culpó a Vinicius por su actitud provocativa al celebrar el gol.
"Cualquier forma de racismo en la sociedad y en el fútbol es inaceptable. No puedo hablar mientras la investigación sigue su curso. No comentaré el incidente, lo que diré es que cuando ves a un jugador tan enfadado como Vinicius estaba es por una razón", dijo el míster de los londinenses.
Rosenior reconoció que él mismo sufrió en sus propias carnes la lacra del racismo. El técnico del Chelsea afirmó que una actitud como ésta, siempre que se demuestre culpable, debería sufrir un castigo severo: "Yo mismo fuí insultado por mi raza. Conozco a gente que pasó por lo mismo. Como entrenador de este club debo dar mi opinión y creo que si un entrenador o un jugador es culpable de racismo no debería formar parte del fútbol. Es tan simple como esto para mí".
Un problema profundo
El entrenador del Chelsea, que relevó a Enzo Maresca en el cargo de Stamford Bridge, indicó sobre las palabras de Mourinho tras el partido en las que deslizaba una provocación de Vinicius como detonante de lo sucedido: "No sé en qué contexto lo dijo. No lo juzgaré hasta que los hechos sean juzgados. Sí que hay muchas cosas que deben cambiar en nuestra sociedad. No hablo de fútbol, pero hay gente en los medios de comunicación que prejuzgan por comportamiento, orientación sexual, país de procedencia, religión o color de la piel".
