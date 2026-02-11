Liam Rosenior, entrenador del Chelsea, indiferente a las burlas que recibe en las redes sociales: "Afectan a mi familia, pero lo disfruto"

Liam Rosenior se sinceró sobre las burlas que ha recibido a través de redes sociales desde que fue designado entrenador del Chelsea, asegurando que es un tema que ha afectado el bienestar de su familia, pero que él toma con buena cara.

"Tengo hijos adolescentes, que están en redes sociales y les afectan (las burlas). Afectan a mis padres y afectan a mi familia. Pero sabía cuando entré a este trabajo que pasaría. Es normal", compartió Rosenior.

El entrenador de 41 años ha sido objeto de burlas en redes sociales por algunas de sus frases de motivación dirigidas a su equipo, su forma de vestir y más recientemente por no controlar bien un balón que salió del campo durante un partido ante el Arsenal.

Se muestra indiferente

Pese a las burlas, el saldo de Rosenior es positivo desde que tomó el cargo el pasado 6 de enero, sumando siete victorias y apenas tres derrotas (dos de ellas ante el Arsenal en la Carabao Cup); motivo por el cual se mostró confiado en que la percepción de los aficionados ingleses cambiará en poco tiempo.

"Si te afectan este tipo de cosas, no deberías estar en este trabajo. No hay manera de hacer este trabajo si (las burlas) te afectan negativamente. Para ser honesto, las disfruto un poco", aseguró el entrenador inglés. "Estoy disfrutando el trabajo y estoy seguro que, con el tiempo, la gente comenzará a juzgarme por lo que ven en el campo, que es lo más importante".

Listo para el reto

Sucediendo a Enzo Maresca en el cargo, Rosenior asegura que, si bien no es un entrenador con un "gran nombre", está más que capacitado para el cargo.

"He estado preparado para este trabajo desde hace años, décadas, y sabía lo que vendría con él. No me afectan en lo absoluto (las burlas), porque sé que el objetivo es hacer el trabajo y disfrutarlo".

El Chelsea enfrentará la noche de este martes (10 de febrero, 20:30 hrs. CET) al Leeds United en la jornada 26 de la Premier League. Un partido crucial para los "blues", que mantienen la quinta plaza de la clasificación inglesa, apenas cuatro puntos libre del Liverpool (6º) y a uno del cuarto puesto del Manchester United.