Liam Gallagher, cantante de Oasis, y su odio al estadio del Manchester City: "Están más pendientes de pedir gambas o caviar que de ver el fútbol"

La eliminación del Manchester City en la Champions League volvió a exhibir lo que muchos aficionados han criticado como la mayor debilidad del Etihad Stadium, no tener un ambiente que genere presión al rival. Una queja que ha alejado hasta a los más fieles seguidores de ir al campo, tal y como lo decidió el propio Liam Gallagher, vocalista de Oasis.

El vocalista de Oasis siempre ha manifestado su amor por el Manchester City. Un sentimiento recíproco. Tanto así que incluso el equipo ha colaborado con la banda, en el diseño de algunas de sus camisetas y frecuentemente celebrando los éxitos del club en redes sociales.

Pero si hay algo que ha alejado al rockero británico de su equipo es su estadio, es que pese a su modernidad, el ambiente más familiar que ha adoptado no es uno que disfrute.

"Ya no voy más a verlos (Manchester City). No me gusta nada el Etihad. Es como ir y ver la maldita ópera", aseguró Gallagher en una entrevista para NME. "La última vez que vi al City, un maldito gordo, que estaba viendo su menú, me pidió que me callara. Estaba saltando de arriba a abajo y me dijo, '¿puedes callarte?' Debía estar interfiriendo con su cerebro, que no sabía si pedir gambas o el maldito caviar".

Ningún lugar como casa

Las palabras de Gallagher reflejan también el sentir de muchos aficionados citizens, que extrañan los viejos tiempos en los que, incluso si no se ganaban títulos, podían pasar un buen rato en el estadio. Motivo suficiente para que, como Gallagher, el mejor lugar para disfrutar el partido sea en casa.

"(Veo los partidos) desde mi lindo y cálido hogar, donde puedo escupir y gritarle al televisor sin que nadie llamado 'Sebastián' me diga que me calle", remató el menor de los Gallagher, que con Oasis se presentaron por última vez en 2005 en en el estadio del equipo mancuniano.

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Desde 2003 el Manchester City adoptó Etihad Stadium como su hogar, dejando en el recuerdo los días en el Maine Road, donde jugó como local durante 80 años.