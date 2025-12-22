La leyenda del Manchester United, Roy Keane (54 años) insinúa "sabotaje" de los jugadores: "No están haciendo lo suficiente"

El Manchester United sigue abocado en una crisis de la que parece que no sale. Tras una nueva derrota en la Premier League este domingo ante el Aston Villa justo antes de Navidad, varias personalidades han salido a criticar al equipo. Entre ellas, el exjugador y leyenda 'red devil' Roy Keane, que fue muy duro, especialmente, con la defensa del equipo y con Diogo Dalot, e insinuó que había "sabotaje" por parte de algunos jugadores al club y a Ruben Amorim.

"Tienen que ser más intensos en defensa, tienen que tener un poco más de orgullo", declaró el exfutbolista en 'Sky Sports'. "Miro a Dalot allí, lo entrevistan después del partido. Dalot por el segundo gol, la intensidad o el deseo de detener el centro... Estos son momentos importantes en un partido de fútbol. Al final, un centro malo es suficiente, pero el Aston Villa, jugando con confianza y fe, lo aprovecha al máximo".

"Como jugador, puedes tener todo el talento del mundo, siempre lo digo, pero tienes que ponerte las pilas cuando los partidos se ponen difíciles y hay momentos en los que tienes que dar un paso al frente y decir: 'Voy a aportar mi granito de arena al equipo", añadía, tras que Dalot quedara señalado por el doblete de Morgan Rogers. "Hay demasiados jugadores, como Dalot, que simplemente no hacen lo suficiente. No quiero usar el término sabotaje, pero no están haciendo lo suficiente".

Estas últimas temporadas, el central portugués ha recibido numerosas críticas en Inglaterra por su actitud defensiva, falta de intensidad y errores claves en momentos importantes. Llegado a Old Trafford en 2018, varios medios locales ya apuntan a que esta podría ser su última temporada en Manchester.

"Miren el primer gol del Aston Villa. Cuando Rogers recibe el balón fuera, todos los que estamos aquí sabemos que viene el peligro. ¿Acaso los jugadores no lo saben?", agregaba Keane.

Otro exfutbolista del United, Gary Neville, también se quiso mostrar crítico con el estado actual el equipo y de la defensa, señalando a Leny Yoro, uno de los fichajes estrella de Amorim.

Neville dijo que en el primer gol del Villa, Yoro estaba "deambulando. Es un error grave": "Tiene que salir mucho más rápido. He jugado en esa posición y cuando juegas contra un jugador especial tienes que desplazarte, si el toque no es el adecuado tienes que acercarte y acosarlo, no puedes desviarte".