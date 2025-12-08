La leyenda del Liverpool Robbie Fowler (50 años) anuncia que ha superado un cáncer de piel

El exdelantero inglés Robbie Fowler, de 50 años, ha revelado que recientemente se sometió a una operación para extirpar un cáncer de piel localizado en su rostro.

A través de sus redes sociales, Fowler compartió imágenes del “antes y después” de la intervención, y aprovechó para lanzar un mensaje de concienciación que apuntaba a que "ante cualquier mancha o bulto sospechoso, lo mejor es revisarlo" con un médico.

Según varios medios ingleses, la patología detectada fue un carcinoma basocelular, la forma más común de cáncer de piel. El bulto se hallaba sobre el párpado superior izquierdo, justo encima del ojo, y fue diagnosticado con suficiente anticipación como para poder extirparlo por completo.

Según el propio Fowler, “lo cogió a tiempo”, por lo que la operación fue un éxito y su estado de salud es bueno.

Robbie Fowler es considerado uno de los delanteros más certeros de la historia de la Premier League. Durante su carrera como futbolista, la mayoría en Liverpool FC, anotó más de 160 goles en la liga inglesa.

Además, ostenta logros como el segundo hat-trick más rápido de la Premier, con tres goles en apenas 4 minutos y 33 segundos, y fue nombrado Mejor Jugador Joven por la PFA en 1995 y 1996.