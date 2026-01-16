La 'Ley Wenger' empieza a generar efecto: la Premier da un "margen" en sus fueras de juego

La próxima temporada, el fútbol puede sufrir una de esas modificaciones que puede cambiar la forma en la que se juega a este deporte para siempre. La conocida y llamada 'Ley Wenger' ya está en proceso de estudio por parte de la FIFA y el IFAB, el órgano regulador de las Reglas del Juego a nivel mundial.

El las últimas semanas, muchas noticias han aparecido alrededor de esta norma. Desde que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmase que la norma está "en revisión" en las oficinas suizas, hasta que apareció que tanto UEFA como la FA (Federación Inglesa) se posicionaron en contra.

Ahora, precisamente en Inglaterra, esta norma ha vuelto a estar en boca del público ya que la Premier League ha confirmado que su sistema de fuera de juego semiautomático en su sala VOR concede un "margen de cinco centímetros de tolerancia", ya que utiliza líneas más grandes para facilitar la labor de los delanteros y así dar el "beneficio de la duda", al permitir esa pequeña tolerancia en ataque.

La polémica llega después de que se explicara el motivo de por qué se dio como legal un gol de Florian Writz en el Fulham-Liverpool (2-2) del pasado 4 de enero. En la imagen que pudo verse por televisión, parecía fuera de juego por milímetros, lo que propició las quejas del Fulham, cuyo entrenador, Marco Silva, anunció que contactarían al colegio de árbitros de la Premier para pedir explicaciones por esta jugada.

Un tanto en una posición tan justa que, de haber sido en LaLiga, la Serie A, la Bundesliga o la Ligue 1 se hubiera anulado.

"La intervención del VAR para conceder el gol se consideró correcta, dado el estrecho margen del fuera de juego y las líneas de fuera de juego más gruesas utilizadas para estas decisiones increíblemente ajustadas", han confirmado los árbitros en unas declaraciones compartidas por la 'BBC'.

Así sería la nueva 'Ley Wenger' para el fuera de juego / 443

La 'Ley Wenger' que podría llegar después del Mundial 2026

En esa misma línea va la idea que hace años que tiene en exentrenador Arsène Wenger en la cabeza. Según su propuesta a la FIFA, el fuera de juego solo se sancionaría en el caso de que el atacante tenga todo el cuerpo por delante del penúltimo defensor, y no solo una parte de éste como se hace ahora.

En todo caso, estos cambios no se aplicarían para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. De aprobarse esta norma, que aún está a prueba en partidos de juveniles, entraría en vigor a partir del 1 de julio de 2026, cuando se publican las Reglas de Juego de la temporada 2026/27.

De momento, el IFAB se reunirá el próximo 20 de enero en Londres con este como uno de los principales temas a tratar sobre la mesa. Entre otras posibles modificaciones para la próxima temporada, el organismo responsable del reglamento del fútbol estudiará en el orden del día la eliminación de la amonestación si la ventaja tras una jugada que sea ocasión manifiesta de gol acaba en gol, el uso de accesorios si están cubiertos de forma segura así como incluir posibles incidentes adicionales en el protocolo del VAR y la adopción de medidas para combatir la interrupción deliberada del ritmo y la "pérdida" de tiempo, como la cuenta atrás en saques de banda y de meta y la aplicación de un límite de tiempo para las sustituciones.