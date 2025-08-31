La ley del ex atiza a Guardiola

Da igual cuando leas esto. La ley del ex siempre se cumple. Es infalible. Si no que se lo digan a un Pep Guardiola que lo tuvo que sufrir en sus propias carnes. El de Santpedor, que necesitaba pasar página tras encajar una dura derrota ante su 'kryptonita' el pasado fin de semana, se plantaba en el Brighton Community Stadium con la intención de regresar a la senda del triunfo ante unos 'seagulls' cuyo deseo no iba a ser otro que lograr su primera victoria de la 2025/26. Haaland abrió el camino, pero primero James Milner desde los once metros y Gruda en unos últimos finales de infarto, frustraron los planes de un Manchester City que volvió a deshacerse en el tramo final del encuentro sin explicación alguna (2-1).

La derrota por 2-0 del Manchester City contra el Tottenham en la anterior jornada puso fin a una racha de 11 encuentros sin perder en la Premier League. Pero, esta vez con Thomas Frank al mando de los 'spurs', los de Pep Guardiola volvieron a sucumbir ante su bestia negra. Un resultado, además, que apagó el optimismo generado tras el imperal triunfo (4-0) ante el Wolverhampton en la jornada inaugural. Como mínimo, conservaban el invicto en sus últimos cinco partidos a domicilio en la competición. Todos ellos sin conceder gol. Pero no se hacían una idea de la que se les venía encima.

Sin lugar a dudas, el gran titular del choque fue la presencia de Rodri en el once del Manchester City en Brighton. El vigente ganador del Balón de Oro volvía a ser titular en un encuentro de Premier League por primera vez desde el pasado mes de septiembre de 2024, cuando sufrió la maldita lesión de ligamento cruzado. Pep mantuvo su apuesta por Trafford bajo palos, Khusanov fue la gran novedad del once y Erling Haaland disputaba su partido número 100 en la Premier League.

Y qué mejor manera de festejarlo que poniendo a su equipo por delante en el marcador. 0-1 en el Amex superada la primera media hora de partido.. Bobb filtró un pase a Marmoush, que intentó abrirse paso entre una multitud en el área y no logró rematar, pero el noruego reaccionó de inmediato y ejecutó un tiro raso para batir a Verbruggen. Diana número 88 para el incansable vikingo 'cityzen'.

Una alegría que no se prolongó demasiado. Poco después de alcanzar la hora de partido, Dunk firmó un remate acrobático que se estrelló en Nunes, cuyos brazos estaban claramente extendidos. El colegiado señaló la pena máxima, pero había que esperar a la pertinente revisión del VAR. Un 'check' que dio por buena la decisión del árbitro, pues el luso tocó el balón con los brazos en posición antinatural.

Milner puso la primera piedra

Asumió la responsabilidad James Milner. 'Excityzen'. Recién salido del banquillo, no le tembló el pulso, miró fijamente a Trafford y puso el balón pegadito al palo izquierdo. Con el '20' a sus espaldas en honor a Diogo Jota, pidió perdón a la que durante años fue su afición. No veía puerta desde el Boxing Day de 2019 con el Liverpool, convirtiéndose, además, en el segundo goleador más veterano de la Premier League, con 39 años y 239 días.

Hurzeler agitó el avispero y revolucionó el encuentro. Un tanto que puso contra las cuerdas a un City que trató de asediar campo rival sin éxito alguno. El partido estaba completamente abierto. Y los 'seagulls' cazaron al City a la contra y sentenciaron el encuentro.

Rutter condujo el balón y se lo cedió a Mitoma, que se lo entregó a Gruda al borde del área. Recortó en seco sobre Trafford y hasta dos defensores 'skyblues' para definir a puerta vacía. Golpe devastador para Pep. Sin invicto a domicilio y con tres puntos de nueve posibles.