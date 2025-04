El Leverkusen se 'vengará' del City si ficha a Wirtz

El Manchester City ya tiene casi todo preparado para ir a por Florian Wirtz: 150 'kilos' para el traspaso y un salario astronómico de, según informa BILD, 25 millones de euros. Pep Guardiola ya ha hablado con la estrella del Bayer Leverkusen. Pretende que, junto a Erling Haaland, sea el crack de su nuevo proyecto en el Etihad. El conjunto de las aspirinas, que sabe que no podrá retener a su mago, prepara una 'venganza' inmediata.

Aunque el cuadro citizen está pisando el acelerador en la carrera por fichar a uno de los futbolistas más cotizados del planeta, aún tendrá que sortear varios obstáculos en la lucha por conseguir la firma del mediapunta. Primero, equipos como el Real Madrid o el Bayern Múnich, entre otros, también le ofrecen un proyecto sólido al alemán. Después, el padre de Wirtz prefiere que su hijo continúe en Alemania y fiche por el conjunto bávaro.

El mediapunta más deseado

Sea como fuere, el City está confiado en poder cerrar la incorporación de Wirtz, que, a sus 21 años, ya es uno de los mejores futbolistas del mundo. El de Pulheim, lesionado desde el pasado 8 de marzo en un partido de liga contra el Werder Bremen, suma 15 goles y 13 asistencias esta temporada (40 partidos) y es visto en el Etihad como el sustituto perfecto para un Kevin De Bruyne que dejará el club a final de temporada.

Florian Wirtz, futbolista alemán del Bayer Leverkusen / EFE

Ante esta situación, el Leverkusen ya trabaja pensando en el futuro y está dispuesto a responder al posible golpe que le puede dar el City fichándole a una de sus perlas. Según Mail Sport, el equipo que dirige Xabi Alonso (habrá que ver si sigue al mando del conjunto alemán la próxima temporada) se ha puesto en contacto con el Manchester City para conocer qué planes tienen con James McAtee.

El objetivo del Leverkusen

Guardiola siempre ha hablado maravillas de él. En enero, aseguró que es un "tipo excepcional y que tiene un talento especial". Siempre ha mostrado públicamente su tristeza por no poder darle más minutos y también ha constatado su deseo de que continúe en el club: "Me encantaría que se quedara con nosotros, es un buen tipo y es brillante en espacios reducidos; no tenemos a muchos jugadores así", aseguraba antes de que empezase la actual temporada.

Pep Guardiola saluda a James McAtee / Associated Press/LaPresse / LAP

Después de brillar en la pretemporada por Estados Unidos, McAtee se quedó en el City pese a los rumores. Sin embargo, la llegada de Marmoush en enero volvió a activar el runrún en el Etihad sobre su posible salida. Especialmente en Alemania se interesaron en su fichaje, siendo el Bayer Leverkusen uno de los pretendientes, pero decidió terminar la temporada con Guardiola.

Pocas oportunidades en el Etihad

Ahora, la marcha de De Bruyne le abriría una puerta clave para poder ser importante en el club, pero la posible llegada de Wirtz se la cerraría de golpe y porrazo. Con lo que ingresaría el Leverkusen por su estrella, podría abordar la operación por McAtee sin ningún problema. En enero, los clubes esperaban poder cerrar su llegada por unos 20-25 millones de libras esterlinas, es decir, unos 25-30 millones de euros al cambio.

James McAtee celebra su gol ante el Slovan Bratislava / EFE/EPA/JAKUB GAVLAK

A sus 22 años, el mediapunta zurdo, que ha marcado siete goles esta temporada en solo 811 minutos de juego repartidos en 24 duelos (33,7 por encuentro), quiere más protagonismo. Sabe que en el City será mucho más complicado que en el Leverkusen, por lo que es posible que quiera seguir los pasos de su excompañero Cole Palmer e intentar mostrar todo su potencial lejos del Etihad. Al '20' del Chelsea no le fue nada mal. ¿Optará por hacer el viaje inverso que Wirtz?