De lesionarse saltando una valla, a fichar por el Chelsea: Jordan Henderson ya es 'blue'

El Chelsea no para en este mercado. Tras las incorporaciones de Morgan Rogers, Danny Welbeck, Maxence Lacroix, Marco Palestra y el 'Colo' Barco, el equipo de Xabi Alonso ha confirmado la incorporación de Jordan Henderson. El centrocampista inglés de 36 años llega libre tras haber rescindido su contrato con el Brentford y firmará por dos temporadas.

Henderson llega al equipo londinense cuando parecía que su carrera se acercaba a su fin: el centrocampista supo ser una pieza clave en el Liverpool entre 2011 y 2023, y desde entonces ha pasado por el Al-Ettifaq saudí, el Ajax y el Brentford, por lo que su fichaje por el Chelsea es toda una sorpresa.

Igual de imprevisto fue que el jugador entrase en la lista de Tuchel para el Mundial, una decisión que no terminó de gustar a gran parte de los aficionados ingleses. Su papel en el torneo fue completamente secundario: solo tuvo 12 minutos en el último partido de la fase de grupos ante Panamá.

No obstante, Henderson sí que fue protagonista en un momento concreto del Mundial de Inglaterra: durante la celebración de la victoria ante México que clasificaba a los 'Three Lions' a cuartos de final, el centrocampista saltó una valla publicitaria, con la mala fortuna de que aterrizó mal y terminó rompiéndose la muñeca, la cual se tuvo que operar.

La increíble lesión de Jordan Henderson ante México en el Mundial / X

Ahora, Henderson ya está recuperado y listo para poder estar a las órdenes de Xabi Alonso. Esto ha declarado sobre su fichaje por el Chelsea en su llegada: "Tengo una gran admiración por el entrenador. Esta era una gran oportunidad que no podía rechazar. Estoy también impresionado con la propiedad del Chelsea y con su intención de conseguir éxitos y de ir en la dirección correcta. Para mí, ahora toca darlo todo desde el primer día, tanto dentro como fuera del campo, ayudar al resto de jugadores y al equipo".

Con la llegada de Henderson, el Chelsea tiene ya seis centrocampistas: Enzo Fernández, Caicedo, Roméo Lavia, Essugo y el recién llegado Valentín 'Colo' Barco, por el que han pagado 40 millones de euros. Viendo el panorama, no se descarta que el equipo venda o ceda a algunos de estos jugadores.