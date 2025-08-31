La lesión de Cherki, golpe duro para Guardiola

La nueva temporada de la Premier League no empieza mucho mejor para el Manchester City de lo que acabó la pasada. Con solo tres puntos de nueve posibles (tres partidos), el equipo de Pep Guardiola se va alprimer parón de selecciones de la campaña con una dura derrota ante el Brighton (2-1) y con un duro golpe debido a una nueva lesión de otro de sus futbolsitas importantes, en este caso, el nuevo fichaje de este verano, Rayan Cherki.

El francés de 22 años, que costó casi 37 millones de euros al conjunto 'cityzen', estará unos "dos meses de baja, o seis o siete semanas" debido a una rotura en el cuádriceps, lo que le provocó no estar disponible para el técnico catalán ante los 'seagulls' en el American Express Stadium.

"Tenemos una plantilla realmente buena. Han cambiado muchas cosas del pasado a ahora y lo que pasa es normal. Necesitamos que los nuevos jugadores se adapten y necesita tiempo. Y que los veteranos ayuden a los nuevos", comentó Pep tras el choque. "Sabemos la plantilla que tenemos y vamos a intentar competir".

Cherki había marcado en la victoria por 4 goles a 0 ante el Wolves, lo que era su debut en la Premier, pero no pudo firmar una destacada actuación en la derrota la siguiente semana ante el Tottenham (0-2). Con esta lesión, el centrocampista de 22 años se perderá el derbi de Mánchester ante el United el próximo domingo 14 de septiembre, un partido que esperaba con ganas ya que afirmó que quería "matar" a los 'red devils'.

Tal y como anunció la selección francesa, el delantero del Liverpool, Hugo Ekitike, ocupará el lugar de Cherki en la convocatoria de Didier Deschamps para las eliminatorias del Mundial este mes de septiembre.

"Estuvimos muy bien durante una hora pero después del gol nos olvidamos de jugar. Pensábamos más en las consecuencias en lo que podía venir y recibimos dos goles y perdimos", dijo tras el partido el técnico español. "Me gustan muchas cosas de las que hacemos. También contra el Tottenham. Empezamos bien y luego caímos. Me gustaron muchas cosas pero no pudimos ganar, no fuimos capaces. En cuanto encajamos el primer gol dejamos de jugar".

"La temporada acaba de empezar. Hay una temporada muy larga aún por delante y veremos qué pasa", añadía Guardiola sobre el partido ante el Brighton.

Por otra parte, el asentamiento del centrocampista español Rodri, que fue titular por primera vez desde su grave lesión de rodilla, fue de las mejores noticias para el Manchester City. "Hizo un gran partido. Es un jugador de gran personalidad y me alegra que haya jugado los noventa minutos. Espero que aproveche ahora sus minutos con la selección", subrayó Pep.

Por su parte, el propio Rodri fue autocrítico y no se vio capaz de ponerse él solo el equipo a la espalda: "Cuando perdemos, es fácil señalar a todo el mundo. La realidad es que tenemos que subir el nivel si queremos competir por la Premier League".

"No soy Messi. No voy a volver y hacer que el equipo gane y gane. Esto es un colectivo, cuando ganábamos en el pasado, necesitaba a todos mis compañeros. Sin duda, tengo que recuperarme y encontrar mi mejor nivel. No es porque yo haya vuelto que vamos a ganar. Es un deporte colectivo. Espero que después del descanso podamos volver mucho mejor", añadía.