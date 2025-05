"No les gustará oír esto, pero a la mayoría de jugadores del Liverpool les encantaría jugar en el Madrid"

Anfield no se tomó demasiado bien que Trent Alexander-Arnold decidiese no renovar un contrato que finaliza el próximo 30 de junio de 2025. Ponía punto final a una etapa de más 20 años como 'red'. Dejaba el club de su vida. Y, contra el Arsenal, tenía la oportunidad de despedirse ante la afición que lo vio crecer, hasta convertirse en un lateral 'top'.

Arne Slot optó por dar entrada al también canterano Conor Bradley, quien está llamado a ser el heredero de Trent en el carril diestro. Pero cuando la megafonía del estadio anunció su nombre durante el calentamiento previo al encuentro, se escucharon tímidos pitos. Un preludio de lo que estaba por venir. Sorprendentemente, cuando en el 67' se mostró su dorsal en el cartelón del cuarto árbitro, reinaron los abucheos en Merseyside.

También hubo aplausos, pero el recibimiento al canterano que dejó huella en el Liverpool fue más bien hostil. “Todo el mundo puede tener su opinión. Había gente que estaba contenta con él y otra que no lo estaba tanto. Algunos le aplaudieron, otros le abuchearon. Al final del partido, cada vez más gente se mostraba más positiva", expresó Arne Slot en 'Sky Sports' tras el choque.

En el Liverpool no perdonan a Alexander-Arnold / Agencias

Una vez se escuchó el pitido final, Alexander-Arnold se acercó a 'The Kop', la icónica grada del estadio, para agradecerles su incondicional apoyo, y en ese momento sí que fue ovacionado por su - aún - afición. Eso sí, los abucheos iniciales no sentaron nada bien a sus compañeros.

“No es agradable ver cómo abuchean a un amigo, pero no podemos decirle a la gente cómo actuar. Estoy muy orgulloso de lo que ha hecho por este club. Le quiero como amigo y como jugador, y le echaré de menos como uno de mis mejores amigos en este deporte. Así es como me siento yo al respecto y no voy a decirle a nadie cómo debe sentirse. Me ha ayudado a salir adelante y me ha hecho mejor jugador", lamentó Andy Robertson en 'Sky Sports'.

Trent Alexander-Arnold was booed by some Liverpool fans after being subbed on in their match vs. Arsenal 😬 pic.twitter.com/jV97uZKXWf — B/R Football (@brfootball) May 11, 2025

"HE ESTADO EN EL VESTUARIO Y LOS JUGADORES NOS HAN DEJADO PARA IRSE A BARÇA O MADRID"

También dijo la suya una leyenda 'red' como Jamie Carragher en el 'Super Sunday' de 'Sky Sports': "No dudo de que haya mucha gente descontenta en Liverpool por la situación, y ya he dicho que es comprensible, pero me sorprendió la cantidad. No creo que ningún jugador que se ponga la camiseta roja, salga a jugar para el club e intente ganar tres puntos y trofeos deba ser abucheado. Entiendo que haya mucho resentimiento, pero creo que abuchear a uno de los tuyos cuando están jugando no es para mí”.

Duras críticas a Alexander-Arnold por su salida del Liverpool / Twitter

“A los seguidores de cualquier club de fútbol, o del Liverpool ahora mismo, probablemente no les gustará oír esto, pero la mayoría de los jugadores del vestuario del Liverpool probablemente quieran jugar en el Real Madrid. He estado en el vestuario, y los jugadores nos han dejado para irse al Barcelona o al Real Madrid", garantizó.