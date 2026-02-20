PREMIER LEAGUE
Leny Yoro: la sombra de un fichaje millonario que interesó al Real Madrid
La nueva gestión técnica del equipo ha dejado al defensa sin participar en los partidos; ahora entrena en Dubái buscando ganar minutos con el Manchester United
Una aparición en los últimos cinco partidos es toda la actividad que ha visto Leny Yoro desde la llegada de Michael Carrick como director técnico del Manchester United, sucediendo en el cargo a Rúben Amorim, para quien Yoro era uno de los indispensables en la defensa.
En medio de esta falta de minutos, el Manchester United se cruzó con un periodo de dos semanas sin partidos, mismo que aprovechó el defensa franco-marfileño para realizar entrenamientos extraoficiales en Dubái. Así lo reveló una imagen difundida en redes sociales, en la que se le ve junto a su compañero Ayden Heaven, quién también ha visto sus minutos de juego reducidos desde la llegada de Carrick.
Si bien el cambio de entrenador no resultó ser ideal para la dupla defensiva, los resultados hablan por sí solos y bajo el mando de Carrick, el Manchester United logró encadenar cuatro victorias -- ante el Manchester City, Arsenal, Fulham y Tottenham -- y un empate (ante el West Ham). Partidos en los que la dupla de centrales ha sido integrada por Harry Maguire y Lisandro Martínez.
El buen paso del United, entre triunfos y apenas cinco goles en mismo número de partidos, hacen ver el regreso de Yoro y Heaven a la titularidad improbable, pero permanecen con su preparación para pelear por minutos y mantenerse listos por si son requeridos.
Tras el parón en la actividad de la Premier League, por un fin de semana en el que la FA Cup acaparó la atención, los Red Devils jugarán el próximo 23 de febrero ante el Everton en la jornada 27 de la liga inglesa.
