Leny Yoro: el central que dijo 'no' al Madrid empieza a silenciar críticas

El 'no' de Leny Yoro al Real Madrid el pasado verano dolió en la capital. El ex del Lille, uno de los centrales más prometedores del mundo, lo tenía hecho para emular los pasos de Raphaël Varane y continuar su carrera en el Santiago Bernabéu después de despuntar en Francia. Pero eligió al Manchester United. Valoraciones a un lado, el cuadro red devil se ha ido desmoronando al mismo ritmo que muchos han criticado las actuaciones el galo en Old Trafford. Sin embargo, ante el Ipswich Town, demostró la 'bestia' en la que se puede llegar a convertir.

Lo cierto es que, hoy en día, elegir al United es de valientes. La inestabilidad del club está arrasando con muchos futbolistas, que no logran despegar en Manchester, y se ven 'empujados' a probar nuevas aventuras para sacar su mejor versión, sirva el caso de Antony como ejemplo, entre otros tantos. El equipo que dirige ahora Rúben Amorim no es nada distinto al que gobernaba Erik ten Hag en verano, cuando se fichó al central francés, la incorporación más cara del equipo inglés (62 millones de euros).

Erik ten Hag saluda a Leny Yoro antes de su debut ante el Rangers / @ManUtd

Yoro aterrizaba en Old Trafford como uno de los grandes exponentes de la 'escuela moderna' de centrales. Capaz de defender hacia adelante, con muchos metros a la espalda, fino con balón y en conducción, fuerte en el juego aéreo y potente al choque. Un zaguero de apenas 18 años con la personalidad de un veterano. Pero los inicios no fueron nada fáciles.

Una lesión de tobillo lo frenó casi cuatro meses

Tras jugar dos 'ratitos' en pretemporada, se lesionó del tobillo y estuvo casi cuatro meses en el dique seco viendo el hundimiento de su equipo, que trató de agitar el avispero destituyendo a Erik ten Hag para traer a Rúben Amorim del Sporting CP. Yoro regresó a principios de diciembre, con un plan conservador para evitar recaídas. Bastante desapercibido, el francés mostró una versión endeble, alejada a aquel central dominador que mostró en el Lille. Situación que se aprovechó desde Madrid para recordar que, en verano, descartó al equipo de Ancelotti para fichar por el United.

Leny Yoro durante un partido con el Manchester United / EFE

Los resultados no mejoraban y a Amorim se le acababan las ideas. La lesión de gravedad de Lisandro Martínez a principios de febrero complicó aún más el escenario. Ya no hay tiempo para adaptarse a la Premier, tampoco para ganar experiencia. Leny Yoro estaba obligado a dar un paso adelante, y ante el Ipswich Town demostró que puede hacerlo.

Un regate 'a lo Cruyff'

Si hay algo claro en Amorim es que no variará su defensa de tres. Maguire es un fijo en el centro de la misma. De Ligt, por la derecha, y Yoro, por la izquierda, están siendo las últimas elecciones del luso para completar la zaga. El francés, al fin está rindiendo al nivel que se le intuía. El United, en el último partido contra el Ipswich Town, consiguió regresar a la senda de la victoria (3-2) y Yoro completó un choque excepcional.

Completó los 90 minutos, tuvo porcentajes de acierto total en regates completados y entradas ganadas, y se apuntó un 95% de precisión en sus envíos (53 de 56), además de seis despejes atrás. Se mostró con confianza, sólido y expeditivo. Fue el central capaz de romper líneas en conducción, se atrevió a jugar en vertical, como en su mejor época en Lille. Incluso 'regaló' a los presentes un regate 'a lo Cruyff' que Hojlund decidió desperdiciar con una maniobra torpe dentro del área. Poco a poco, Yoro va 'despertando'.

La línea a seguir para el francés no es otra que empezar a acumular actuaciones como la del Ipswich Town. Su próximo reto será el domingo 2 de marzo ante el Fulham en Old Trafford (17:30 horas). Sin duda, si Amorim suma a Yoro para la causa, la lesión de Lisandro Martínez será mucho menos dolorosa.