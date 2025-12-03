Leny Yoro: de fichaje millonario a llorar en el United

Leny Yoro no está pasando por su mejor momento en Manchester. El central francés, que estuvo en el radar del Real Madrid hace varias temporadas, fue una de las noticias negativas del United en su visita al Crystal Palace, donde fueron capaces de remontar, aunque sin la ayuda del joven defensa. Y es que Yoro fue destituido tras una desastrosa actuación.

Sus gestos en el banquillo demostraron que el propio jugador pensaba lo mismo: había hecho un mal partido. De hecho, fue él quien cometió un penalti absurdo que permitiría adelantarse en el marcador a los locales. El francés trabó por detrás a su compatriota Jean-Philippe Mateta y el colegiado no tuvo dudas en señalar la pena máxima en la primera parte.

Amorim decidió sustituir a Yoro en el minuto 55 de partido, sin quererlo señalar del todo dejándolo en el banquillo al descanso. En su lugar entró Noussair Mazraoui. Yoro se sentó desolado, consciente de su mala actuación. Ni la remontada del equipo, que acabó llevándose unos importantes tres puntos, fue capaz de levantar los ánimos a un jugador que no está en un buen momento.

Oculto tras el partido

De hecho, tras el pitido final del partido, fue Mason Mount quien se acercó a consolar a su compañero, que ya se había quitado la ropa del partido y vestía una sudadera con una capucha que ocultaba su rostro. Además del penalti concedido, también cometió varios errores en la salida de balón que le podían haber costado caros a su equipo.

Es un jugador joven y se recuperará. El trabajo duro, la dedicación y su talento son máximos. Mañana será un nuevo día", comentó Rio Ferdinand acerca de la actuación de Leny Yoro. El próximo partido de los 'red devils' es este mismo miércoles, que recibirán en Old Trafford al West Ham. Una buena oportunidad para que el joven central cambie la dinámica junto a su afición.