El "lenguaje discriminatorio" mancha el triunfo del Southampton en la carrera por el ascenso

El triunfo del Southampton (2-1) ante el Middlesbrough en las semifinales del Championship en Inglaterra se vio manchado por las burlas que profirió su capitán Taylor Harwood-Bellis hacia uno de sus rivales utilizando "lenguaje discriminatorio".

Cuando el partido aún se encontraba a favor del Middlesbrough (0-1), el árbitro Andy Madley tuvo que intervenir en un intercambio de palabras que estaban teniendo Harwood-Bellis y Luke Ayling, luego de que este último cometiera una falta sobre Leo Scienza (Southampton) al minuto 38.

Aunque Ayling vio una tarjeta amarilla por la falta realizada, simultáneamente acusó con el árbitro que Harwood-Bellis había utilizado "lenguaje discriminatorio", con varios de sus compañeros respaldando haber escuchado los comentarios.

Pese a continuar el partido con normalidad, el colegiado inglés informó a los entrenadores de ambos equipos que lo apuntaría en su reporte, lo que puede derivar en que el capitán del Southampton sea investigado y sancionado.

Ayling no se esconde

Como fue reportado por la prensa inglesa, al hablar con ellos respecto al tema, Ayling únicamente se refirió a los comentarios que recibió como "de tipo discriminatorio", sin ofrecer mayor detalle respecto a la discusión.

Algunos seguidores del Middlesbrough han apuntado que Harwood-Bellis pudo haberse burlado de Ayling, quien es tartamudo y públicamente ha compartido las dificultades que implica serlo en el mundo del fútbol, a la vez que ha tratado de romper la creencia de que ello no significa que no pueda hablar en público.

"A veces tienes a gente diciéndote cosas horribles o burlándose, pero intento que no me afecten. Es lo que es y prefiero quedarme con los buenos comentarios (de otros aficionados)", compartió en una entrevista para Sky Sports en 2023.

Un final agitado

La discusión entre Harwood-Bellis y Ayling no fue la única en el partido. Ya en el tiempo extra los entrenadores, Kim Hellberg (Middlesbrough) y Tonda Eckert (Southampton), también se encararon y después de intercambiar palabras tuvieron que ser separados antes de que escalaran aún más las tensiones.

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El Southampton consiguió la victoria en casa con un gol de Shea Charles al minuto 116 y consiguió así el pase a la final del Championship, donde enfrentará al Hull City en Wembley para definir quién acompañará al Coventry e Ipswich la siguiente temporada como los equipos ascendidos a la Premier League.