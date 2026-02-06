El Leicester City, sancionado, podría caer a la Tercera División en Inglaterra: "El club está decepcionado con la decisión, es desproporcionada"

El Leicester City fue el equipo del pueblo hace diez años. Prácticamente todo el mundo se volcó con los ‘foxes’ cuando reescribieron la historia del fútbol inglés, jornada tras jornada, demostrando que el título liguero no siempre está destinado a la élite del Big Six.

Ese equipo, con piezas como Jamie Vardy, Riyad Mahrez o N’Golo Kanté, y dirigido por Claudio Ranieri en el banquillo, firmó la hazaña más increíble de la historia del fútbol moderno. Algo que incluso puede ser irrepetible. De pelear por la permanencia a levantar el título. Por desgracia, la realidad de los ‘foxes’ es muy distinta en la actualidad.

Sanción de hasta 6 puntos

Tras el descenso sufrido la pasada temporada, el Leicester City lo está pasando mal en la EFL Championship, segunda división inglesa, y todo apunta a que podrían incluso descender hasta League One (tercera división).

Según la 'BBC', la EFL les ha sancionado con una deducción inmediata de hasta seis puntos por infringir las normas financieras de la competición, por lo que el equipo pasa de la 17.ª plaza con 38 unidades a la 20.ª con 32. Es decir, no están en puestos de descenso únicamente por la diferencia de goles.

Este castigo llega meses después de que la Premier League acusara al club, el pasad

o mes de mayo, de vulnerar las normas de beneficios y sostenibilidad durante un periodo de tres temporadas, hasta el curso 2023-24.

El Leicester ha respondido con un comunicado: “El club está decepcionado con la decisión. Aunque la comisión redujo de forma considerable la sanción inicialmente solicitada por la Premier League, seguimos considerando que la recomendación final es desproporcionada y no tiene en cuenta de manera adecuada los factores atenuantes presentados, especialmente por el impacto que puede tener en nuestros objetivos deportivos esta temporada”, señala la entidad.

Los motivos

Según la normativa de Profitability and Sustainability Rules (PSR), los clubes de la Premier League no pueden acumular pérdidas superiores a 105 millones de libras en un periodo de tres años. Sin embargo, las cifras del Leicester City reflejan un desfase considerable respecto a ese límite.

En el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024, el club registró unas pérdidas de 19,4 millones de libras. A ello se suman los 89,7 millones declarados en la temporada 2022-23 y los 92,5 millones perdidos en los doce meses anteriores, hasta mayo de 2022, una cantidad que supuso además un récord negativo en las cuentas de la entidad.

Sin entrenado fijo desde la destitución del español Martí Cifuentes, la situación de los 'foxes' es muy complicada. De levantar la Premier hace diez años a coquetear con el descenso a tercera.