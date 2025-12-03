El Leeds baja los humos al Chelsea

El Leeds United consiguió una victoria importantísima tras vencer al Chelsea (3-1), que fue castigado por dos graves errores defensivos que le alejan del liderato, y consigue tres puntos valiosos para salir del descenso.

Los locales fueron muy superiores y se impusieron gracias a los goles de Jaka Bijol, Ao Tanaka y de Dominic Calvert Lewin, mientras que Pedro Neto acortó distancias en el minuto 50 cuando el partido iba 2-0. La única nota positiva para los de Enzo Maresca, que se quedan a nueve puntos del Arsenal, que es el líder, fue la vuelta de Cole Palmer, que debido a varios problemas físicos, solo había podido disputar tres encuentros de Premier League.

Los locales comenzaron por todo lo alto y arrinconaron a un Chelsea, que bloqueó hasta tres disparos en los primeros cinco minutos, y en uno de ellos, propició el córner que iba a provocar el primer tanto del encuentro. Anton Stach colocó un centro preciso para que Bijol, tras zafarse de su marca, cabecease en el primer palo, que Robert Sánchez no estuvo acertado y no consiguió sacar el balón.

Los saques de esquina estaban siendo una pesadilla para los visitantes, que estuvieron a punto de recibir el segundo, de nuevo a balón parado, tras un testarazo de Pascal Struijk. El Chelsea, que realizó rotaciones en defensa al cambiar los dos centrales, siguieron siendo acosados por el Leeds, que pudo aumentar la diferencia con un disparo de Tanaka, que iba a ser protagonista minutos después.

Primero, Liam Delap, que salió en el lugar del brasileño Joao Pedro, probó fortuna desde lejos, pero su disparo no encontró portería. Antes del descanso, apareció de nuevo Tanaka, que aprovechó un fallo de Tosin Adarabioyo y después de Enzo Fernández, para recibir el esférico de Jayden Bogle, y desde fuera del área, fusilar el arco del guardameta español.

Estevao, primer relevo

Enzo Maresca buscó alternativas y volvió a cambiar por segundo partido consecutivo a Estevao en el descanso para dar entrada a Pedro Neto, que iba a recortar diferencias cinco minutos después. Tras una jugada combinativa, el portugués remató a la red un centro de Jamie Gittens para que los 'Blues' confiaran en la remontada.

Enzo Maresca, entrenador del Chelsea / EFE

El tanto les dio fuerzas y Delap volvió a desaprovechar otra oportunidad, mientras que el linier anuló un tanto de Lukas Nmecha, que hubiera supuso el 3-1. En el minuto 61, Cole Palmer, que esta temporada sólo ha podido jugar tres partidos en la Premier League, entraba al campo después de recuperarse de una lesión en el dedo meñique en un accidente doméstico.

El inglés, cuando apenas llevaba siete minutos sobre el campo, desaprovechó una ocasión clara para poner el empate cuando su remate, desde el punto de penalti, se fue desviado. Este fallo lo iba a pagar muy caro el Chelsea, ya que tras un nuevo fallo estrepitoso de Adarabioyo, que perdió el balón en el área pequeña, iba a ser aprovechado Noah Okafor, que se topó con Robert Sánchez, aunque el rechace lo recogió Calvert-Lewin para mandar el balón a la red.

Los 'Blues' intentaron reducir distancias, pero fueron incapaces de crear ocasiones claras de gol. El Leeds United sale del descenso, con tres puntos sobre el West Ham, con un partido menos, mientras que el Chelsea se queda con 24 unidades, a nueve del Arsenal, que este miércoles venció al Brentford (2-0).