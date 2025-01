La lección de Guardiola a unos jóvenes cazaautógrafos

Tras un inicio de temporada en el que se ha visto a un Manchester City totalmente irreconocible, el conjunto inglés, con Pep Guardiola a la cabeza, se encuentra en un momento de plena resurrección (o intento de ello), tanto futbolística como de resultados. Eso sí, muy alejado todavía de cualquier opción de título. No obstante, el técnico catalán se ha visto inmerso recientemente en un incidente fuera de los terrenos de juego. Con unos jóvenes aficionados, en este caso.

Un suceso que se produjo en el aeropuerto y que muestra a un Guardiola realmente enfadado con cinco adolescentes. Su malestar nace a partir del rédito económico que sacan estos chicos con los autógrafos que les propina el propio entrenador. Una tendencia que, con el paso del tiempo, el catalán ha detectado y que ha derivado definitivamente en su explosión.

Y es que Guardiola ha aprendido a diferenciar las intenciones de los aficionados cuando se acercan a solicitar una firma. Muchos de ellos aprovechan para vender aquellos objetos firmados y los venden por precios desorbitados. Una situación que ha terminado por encender al de Santpedor, que aleccionó a los jóvenes tras el suceso: "No volváis a venir. No os volveré a firmar nada. Conozco vuestras caras. Preparaos, sois jóvenes y tenéis que ir a la escuela. No vengáis aquí a perder el tiempo ¿Queréis pasaros la vida haciendo esto? ¿Cuáles son vuestros sueños?", exclamó Guardiola.

En cualquier caso, otra polémica extradeportiva que salpica al técnico del Manchester City, tras la publicación de un vídeo hace unas semanas en el que se aprecia al técnico encarándose con un aficionado que lo increpaba. Sin embargo, en este caso, la reacción de Pep ha contado con más apoyo en redes que no reacciones negativas, más allá de haber despertado a los siempre críticos con Guardiola. Con todo ello, lo que parece evidente es que al entrenador lo acompaña un estado de nerviosismo que ha sido un fiel reflejo de su equipo en este inicio de temporada.