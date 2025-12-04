Nada le sale a Wirtz: así se le quedó la cara cuando supo que su primer gol había sido en propia

Florian Wirtz vivió un momento agridulce en su intento por estrenarse como goleador en la Premier League con el Liverpool. El mediapunta alemán, uno de los fichajes estrella del conjunto 'red' este verano por unos 125 millones de euros, vio cómo su posible primer gol se esfumaba ante sus ojos.

Con apenas nueve minutos para el final del partido contra el Sunderland esta semana (1-1), Wirtz recibió un pase de Curtis Jones y se internó en el área con un regate vertiginoso. Tras un gran toque que descolocó al defensor Dan Ballard, su tiro se coló en la portería para colocar el empate. Él y su equipo lo celebraron como suyo y la señal televisiva también lo anotó como autor. Era su primer gol con la camiseta 'red', pero su alegría duró pocos minutos.

Tras el partido, la Premier League emitió el informe oficial, en el que aparece que el gol marcado en el minuto 81 fue finalmente atribuido a un autogol de Mukiele. El propio Wirtz se enteró de la decisión en una entrevista 'flash' postpartido a Sky Sports. "No importa para mí. Empatamos. Queríamos ganar. Eso es lo que cuenta hoy. Mala suerte", comentó.

Su compañero Curtis Jones también mostró su frustración: "Flo es un jugador que siempre quiere el balón y corrió mucho. Es una pena que se lo den como autogol".

A pesar de la decepción, Wirtz destacó la buena acogida que ha recibido en Anfield y la ilusión por integrarse plenamente en el equipo: "El equipo me ha recibido muy bien. Es un grupo excelente y estoy muy feliz de estar aquí. Las últimas semanas han sido difíciles, pero vamos por buen camino para volver a ganar".

Con este empate, el Liverpool se sitúa octavo en la tabla de la Premier League tras siete victorias en catorce partidos y se prepara para recibir al Leeds este sábado, en el partido que puede ser el que decida el futuro de su entrenador, Arne Slot.