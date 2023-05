Lampard, decepcionado con Joao Félix: "Tiene un gran talento, pero..."

La estancia de Frank Lampard en el Chelsea no está siendo para recordar y aún no ha ganado ningún partido En la derrota ante el Arsenal, Joao Félix no disputó ningún minuto y el entrenado inglés explicó los motivos de su decisión

Frank Lampard aceptó la oferta del Chelsea para dirigir al equipo hasta final de temporada tras la destitución de Graham Potter por malos resultados. La estancia del entrenador inglés en el club londinense no está siendo para recordar, y desde su llegada hace más de un mes, aún no ha ganado ningún partido.

En el último partido de Premier League, el conjunto 'blue' volvió a perder, esta vez ante el Arsenal por un contundente 3 a 1. El Chelsea sigue sin levantar cabeza y los problemas crecen sin parar.

Ante esta situación, Lampard ha dejado claro que Joao Félix no es la solución a los malos resultados. El delantero portugués no disputo ningún minuto en el partido ante los 'Gunners' y el técnico del Chelsea fue preguntado por ello.

Lampard declaró en 'Sky Sports' que "Joao tiene un gran talento, y eso es muy visible en los entrenamientos, pero necesito encontrar una estructura y una idea clara en la forma en la que trabajamos sin balón, y eso es un desafío con Joao. No tiene claro dónde quiere jugar. Seguramente hay cosas que Joao necesita mostrar, aquí o en otro lado".

“Como entrenadores, dependemos de las cosas que nos dan los jugadores. Ese enorme talento es algo que quizás tuvimos o no en diferentes grados, pero también tiene que tener la ética de trabajo y la naturaleza de equipo que le caracterizan", añadió el entrenador inglés tras el final del encuentro.

Pese a reconocer el gran talento del futbolista portugués, Frank Lampard ha dejado claro que con eso no basta y el trabajo es una parte innegociable para jugar en su equipo.