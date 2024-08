Kyogo Furuhashi, ¿'penúltimo' fichaje del City?

¿Alguien se creía que el papel del Manchester City en este mercado iba a ser secundario? Pues bien, aquellos que lo pensaban... andaban algo mal encaminados. No entraba en los planes de la dirección 'skyblue' tirar de talonario para 'romper' el mercado, porque Savinho era la 'guinda' del pastel del proyecto de Pep Guardiola. Sin embargo, la salida de Julián al Atlético y la inoportuna lesión de Oscar Bobb, obligaban de alguna manera a la entidad a traer, como máximo, un par de refuerzos.

La plantilla 'citizen' es de las más completas de Europa. Todas y cada una de las líneas están reforzadas y las posiciones dobladas. Con la inminente e inesperada reincorporación de Ilkay Gündogan, Pep alcanzará la felicidad plena. Y, ahora, la dirección deportiva planea un último - o penúltimo - movimiento.

La prioridad del City era cerrar a Gündogan. Ayer por la tarde ya llegó a Mánchester y todo apunta a que el anuncio podría darse hoy mismo. Y según cuentan desde 'The Athletic', esta semana se llevaron a cabo las primeras tomas de contacto con el Celtic por Kyogo Furuhashi. Su llegada, claro está, se llevaría a cabo tras el adiós de la 'araña', para reforzar una delantera bien representada por Erling Haaland. Ahora bien, ¿quién es Kyogo Furuhashi y por qué el City se ha fijado en él?

Julián Álvarez, celebrando un gol ante el Burnley / EFE

'MOJÓ' EN EL AMISTOSO DE LA GIRA DE USA

Pues para empezar, el nipón les marcó en uno de los amistosos de pretemporada que disputaron en Estados Unidos. Terminó en victoria para los escoceses (3-4) y los goleadores 'skyblues' fueron Oscar Bobb, Máximo Perrone y Erling Haaland.

Su tanto vino precedido de una gran salida de balón de su equipo y que él mismo 'limpió' tras descargar de primeras un envío largo del central. Se abrió al costado derecho para realizar un desmarque por el carril central y regatear a Ortega.

INSTINTIVO, INTELIGENTE Y GOLEADOR

Su 'hábitat' natural es la posición de '9', aunque también puede emplearse en ambos extremos. Su última temporada con el Celtic fue muy buena, revalidaron su corona por tercer año consecutivo y él acabó con 11 dianas y cuatro asistencias. Fue titular en la mayoría de los partidos, siendo importante y disputando los noventa minutos en gran parte de ellos.

El nipón es un '9' que realiza muy buenos desmarques y sabe moverse muy bien en zona de tres cuartos / @kyogo_furuhashi

Vive - contando la 24/25 - su cuarta temporada en Glasgow. Llegó en la 21/22 procedente del Vissel Kobe, donde coincidió con Andrés Iniesta, a cambio de 5,4 millones de euros. En 111 partidos, anotó 49 goles y repartió 18 asistencias. Mientras que en estas tres campañas en el Celtic lleva 73 dianas y 16 asistencias (135 partidos).

Llamó la atención del City por su juego, que se basa en movimientos y desmarques inteligentes, y en remates precisos. Y para nada sería un problema cerrar un acuerdo con él, dado que su deseo de mudarse a Mánchester es real.

UN ESTILO PARECIDO AL DE HAALAND

Lo fichó Ange Postecoglou, actual técnico del Tottenham, y en Glasgow temían porque no terminara de adaptarse al fútbol escocés por su pequeña envergadura - 1,70m -. Aunque rápido zanjó las dudas cuando empezó a marcar goles y a esquivar a los defensas. Y, como al noruego, no le importa no participar en la posesión de balón, sino que se activa cuando la jugada sobrepasa la zona de tres cuartos. Es instintivo y aprovecha todas las ocasiones prometedoras de gol.

Como decíamos, todo depende de las necesidades 'extra' de un Pep Guardiola que con Gündogan cubrirá el centro del campo y la delantera. Recordemos que donde mejor rendió fue como falso '9'. La pelota, pues, está en el tejado de Pep.