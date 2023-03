Kyle Walker, grabado borracho y besando a una mujer en un bar

El defensa del Manchester City protagonizó un escándalo el pasado domingo en donde además exhibió sus partes íntimas El jugador podría ser sometido a una investigación policial por exhibicionismo, que supuestamente puede conllevar una pena máxima de dos años de prisión

Kyle Walker, defensa del Manchester City, podría enfrentarse a una investigación policial después de que las imágenes de las cámaras de seguridad aparecieran mostrando al futbolista del equipo inglés bailando borracho, exhibiendo sus partes íntimas y manoseando a una mujer que no es la suya en un bar de Manchester.

Según publica The Sun, el jugador de 32 años, casado y padre de tres hijos, estaba bebiendo con amigos en un local de Manchester el domingo después de la victoria del City por 2-0. En un video publicado en The Sun se ve a Walker quitándose los pantalones frente a dos mujeres con las que luego entabló una conversación.

[🚨] Kyle Walker was spotted drunk in a bar and was caught touching a woman's intimate parts numerous times. He may claim it was a prank, he could be charged with indecent exposure, which, if proven, could carry a maximum sentence of two years in prison. #ManCity



[@SunSport] pic.twitter.com/AEqPh6GMVB