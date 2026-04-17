Kroupi Jr, el talento oculto que está revolucionando la Premier League: su valor se ha multiplicado por cuatro

No me pregunten por qué, pero no se habla casi nada de Eli Junior Éric Anatole Rainha, mucho más conocido como Kroupi JR. Puede que con este nombre le ubiquen mejor, especialmente si siguen habitualmente la Premier League y, en concreto, al Bournemouth de Andoni Iraola, o anteriormente el fútbol francés y el Lorient.

Sea como fuere, mientras se queman algunos nombres en la prensa deportiva, el suyo se mantiene extrañamente oculto. Incluso después de 'mojar' ante el Arsenal de Mikel Arteta en la victoria 'cherrie' en el Emirates, que dinamitó la Premier League, o tras convertirse en el primer adolescente en marcar 10 o más goles en su temporada de debut en la Premier League desde Robbie Keane en el Coventry City en el curso 1999-00. ¿Qué tiene de especial?

Kroupi JR celebra su gol al Arsenal en Premier League / VINCE MIGNOTT / EFE

Nacido en Lorient y de ascendencia costamarfileña, Kroupi JR es un delantero diestro de la generación de 2006 que se formó en su Lorient natal. Allí alcanzó el primer equipo, jugando tanto en Ligue 1 como en Ligue 2, en este orden. Marcó 5 goles y 3 asistencias en la categoría de oro del fútbol francés sin tener ni la mayoría de edad cumplida y rompió la de plata con apenas 18 añitos: 23 tantos y 3 pases de gol para liderar el ascenso directo como campeones.

El Bournemouth, fascinado, decidió adelantarse al resto de equipos y lo fichó en el mercado invernal de 2025 por 13 millones de euros, aunque terminó el curso en Francia y no llegó a la Premier League hasta este verano. Desde entonces, 10 tantos en 29 partidos y varias actuaciones realmente espectaculares. Y lo más interesante de todo es que el cuadro 'cherrie' se lanzó a por él por muchísimas más cosas que su clara habilidad para ver portería.

Letal acompañado de un nueve potenteo

Para empezar, es un futbolista que puede jugar de punta, por la banda (preferiblemente por la izquierda, a pierna cambiada, para explotar su disparo y el uno contra uno) y por detrás del nueve. De hecho, esa sería, quizá, su mejor posición: estar cerca del área, pero con libertad para pasar tiempo lejos de ella y aprovechar los espacios que se vayan generando. La receta para sacarle el máximo partido posible sería ponerlo junto a un delantero físico, rematador y fuerte (él mide 1,79 metros) y, en el Bournemouth, esa figura es Evanilson.

Eli Junior Kroupi durante el partido contra el Arsenal / VINCE MIGNOTT / EFE

Valorando sus cualidades, está claro que tiene buen golpeo de balón y capacidad para definir ante el portero, pero una de sus mayores fortalezas es la habilidad que tiene con el balón y la facilidad con la que se deshace de sus rivales, especialmente en espacios reducidos. Un recurso que usa mucho es el de los sombreros. Como pueden intuir, se trata de un perfil de jugador muy vistoso. Recientemente se ha viralizado un vídeo suyo controlando balones en un entrenamiento. Una delicia.

A nivel físico, pese a no ser especialmente alto, aguanta bien los choques, cuesta derribarlo y saca buenas faltas. En definitiva, concentra cualidades que se tasan a un alto precio en el mercado y que está demostrando semanalmente en la liga más exigente del mundo en la actualidad, como es la Premier League.

40 millones de euros, y subiendo

Kroupi JR combina gol, polivalencia, desparpajo y habilidad técnica, lo que ha llevado a 'Transfermarkt' a valorarlo en 40 millones de euros, casi cuatro veces más de lo que pagó el Bournemouth por él hace poco más de un año. Si su progresión continúa por el camino que dibuja su gran talento, estaremos hablando de un traspaso récord más pronto que tarde.

Noticias relacionadas

Ah, y si Didier Deschamps es inteligente, lo hará debutar cuanto antes con la selección absoluta de Francia, después de pasar por todas las categorías inferiroes. Aunque si aún no ha jugado con Costa de Marfil, será porque el propio Kroupi está esperando la llamada de 'Les Bleus'. En Inglaterra, eso sí, aseguran que Chelsea, Liverpool y United lo tienen muy controlado. En su momento, cómo no, estuvo vinculado a Barça Y Madrid.