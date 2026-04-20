Konaté seguirá en el Liverpool: "Estamos cerca de llegar a un acuerdo"

Ibrahima Konaté, quien finalizará contrato con el Liverpool, afirmó estar "cerca de llegar a un acuerdo" con el Liverpool para la renovación de su contrato y que hay una "gran posibilidad" de que permanezca en Anfield la próxima temporada, tal como se lee en declaraciones recogidas por la 'BBC'.

El contrato actual del defensa central francés expira este verano, cinco años después de su llegada procedente del RB Leipzig por 40 millones de euros.

Ibrahima Konaté, central del Liverpool / EFE

Tras la victoria del Liverpool en el derbi de Merseyside el domingo, el jugador de 26 años insistió con la prensa que su futuro nunca ha estado en duda, dando a entender que le dijo al director deportivo Richard Hughes desde el principio de las negociaciones que no quería marcharse.

"Se han dicho muchas cosas, pero llevamos tiempo hablando con el club y estamos cerca de llegar a un acuerdo", declaró Konaté. "Creo que todos deseábamos que eso sucediera lo antes posible, pero vamos por buen camino."

Añadió: "Sin duda, hay muchas posibilidades de que esté aquí la próxima temporada. Esto es lo que siempre he querido".

"Estoy esperando a que se resuelva el contrato, pero cuando todo esté solucionado, tendrás que preguntarle a Richard qué le dije en septiembre y noviembre, antes de que todo el mundo hablara de todo, y él va a decir algo para que todos se callen."

Al preguntársele por qué la situación se ha prolongado hasta abril, Konaté hizo referencia a la situación contractual de sus compañeros Virgil van Dijk y Mohamed Salah la temporada pasada, diciendo que era "exactamente la misma" y que "quizás así es como el club lo quiere".

Konaté ha disputado 113 partidos de la Premier League desde que se unió a los 'reds', ayudándoles a ganar el título de liga la temporada pasada, y la FA Cup y la Copa de la Liga en 2022.

El Liverpool terminará esta temporada sin títulos, pero todo apunta a que se clasificará para la Liga de Campeones de la próxima temporada. Actualmente ocupa la quinta posición, con siete puntos de ventaja sobre el Chelsea, sexto clasificado.

"Ha sido una mala temporada para el nivel del Liverpool. Si terminamos entre los cuatro primeros, no estaremos contentos, desde luego", dijo Konaté.

"Sin duda, con una temporada como esta, tenemos que darlo todo la próxima temporada para lograr algo bueno."