Konaté, halagado con el interés de Madrid y PSG

Ibrahima Konaté es uno de los centrales más en forma de Europa. No es así de extrañar que múltiples clubes se hayan interesado por la situación contractual del defensor del Liverpool, líder intratable de la Premier League.

El zaguero tiene contrato en vigor con la entidad inglesa hasta junio de 2026 y está en conversaciones para extender su estancia en Anfield. La posible salida de Vigil van Dijk el próximo verano refuerza la posición negociadora del francés, que aprieta para sacar un salario más suculento.

Virgil van Dijk junto a Konaté / Ryan Anderson

Konaté, no obstante, nunca ha escondido su amor por el Paris Saint-Germain, no en vano es parisino de nacimiento. En Liverpoool, sin embargo, ha encontrado la regularidad y, por ahora, no piensa en abandonar la ribera del Mersey.

Centrado en el Liverpool

En declaraciones a 'Teléfoot', Konaté respondió a las presuntas ofertas que tiene sobre la mesa procedentes del PSG y del Real Madrid. "¿Interés del PSG y del Real Madrid? Escuchar a grandes clubes como estos interesados en mí es muy halagador. Ahora, me estoy centrando en esta temporada para ganarlo todo. Luego de mi situación contractual, dejaré que se encarguen mis agentes", explicó el central del equipo de Arne Slot.

A nivel personal, Ibrahima Konaté está muy satisfecho con su rendimiento en el Liverpool, equipo que se encuentra peleando por ganar el título en Inglaterra y finalizó en primera posición la liguilla de la Champions, asegurando su presencia en octavos por la vía rápida. "Creo que estoy haciendo la mejor temporada de mi carrera", sentenció.