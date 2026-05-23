Kompany no olvida a su maestro: "Se lo debo a Guardiola"

La marcha de Pep Guardiola del Manchester City no solo marca el final de una etapa histórica para el club inglés. También abre paso a los recuerdos de quienes compartieron vestuario con él y acabaron inconfundiblemente marcados por su manera de entender y vivir el fútbol.

Uno de ellos es, sin duda, Vincent Kompany, actual entrenador del Bayern de Múnich, que no ha dudado en reconocer la enorme influencia que tuvo el técnico catalán en su carrera en un día tan importante como el del adiós del de Santpedor.

Kompany estuvo a las órdenes de Guardiola como jugador entre 2016 y 2019, en los últimos años de su etapa como futbolista del Manchester City. Era el capitán, una voz autorizada dentro del vestuario y uno de los grandes símbolos del club. Desde esa posición privilegiada vivió de cerca la transformación del equipo bajo el mando de Pep y se empapó de todo lo que pudo en el día a día con el catalán.

Kompany: "A Guardiola le debo la convicción de que podía ser entrenador" / Archivo

"Ojalá hubiera conocido a Pep cuando tenía dieciocho años. Tenía una gran laguna en mi comprensión del juego hasta que lo conocí. No se trata de filosofías, todo el mundo puede tener la suya propia sobre cómo jugar al fútbol; se trata más de comprensión. Eso me dio el hambre de ser entrenador", reconoció cuando empezó a dar sus primeros pasos en los banquillos.

En el banquillo del Allianz

Guardiola le había abierto el apetito y, tras sus experiencias en el Anderlecht y el Burnley, le llegó el plato 'principal': el Bayern de Múnich. Ahora, ya desde el banquillo del Allianz Arena, Kompany vuelve a admitir que aquellos años fueron decisivos para despertar en él el deseo de ser entrenador.

“Para mí fue un regalo poder trabajar con él durante aquella etapa. Y sé que le debo a él esas ganas de convertirme en entrenador, por todos esos años que viví con Pep. Aunque mañana sea la final de la Copa de Alemania, él también merece estas palabras”, mencionó en la rueda de prensa previa a la final de la DFB-Pokal ante el Stuttgart.

El técnico del Bayern Munich Vincent Kompany con Michael Olise tras la derrota en la semifinal de la Champions / EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

Kompany reconoció que "tengo mi propia personalidad y mi propio carácter", pero que la confianza y la fe que tiene "se las debo a Pep. Así de grande es su influencia". Para él, la verdadera huella de Guardiola no se limita a los sistemas, la posesión o la presión alta, sino a una idea mucho más profunda: la obligación de querer ganarlo todo siempre.

La importancia de la ambición

“Quizá yo no era el jugador del vestuario más cercano, pero simplemente creía de forma increíble en su manera de liderar. Se habla demasiado de táctica o de técnica, pero todo iba de esa voluntad absoluta de querer ganarlo siempre todo”, añadió.

La salida de Guardiola del City cierra una era irrepetible, pero su legado seguirá vivo en muchos banquillos. Kompany es uno de los ejemplos más claros: capitán a las órdenes de Pep y hoy entrenador de élite en el Bayern de Múnich.