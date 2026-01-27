Kolo Muani y Odobert, en buen estado tras sufrir un accidente con un Ferrari

Randal Kolo Muani y Wilson Odobert, futbolistas del Tottenham Hotspur, protagonizaron un gran susto tras verse involucrados en un accidente de tráfico en las horas previas al compromiso europeo ante el Eintracht de Frankfurt. Ambos atacantes franceses, de 27 y 21 años respectivamente, viajaban en un Ferrari que sufrió importantes daños materiales, aunque, afortunadamente, ninguno de los dos resultó herido.

Las imágenes del incidente, difundidas en redes sociales por la cuenta @Lilywhiterose, muestran el vehículo detenido en el arcén con la ventanilla completamente rota y el airbag activado. En las fotografías se puede ver a los jugadores fuera del coche, aparentemente tranquilos mientras reciben asistencia, lo que confirmó rápidamente que no hubo consecuencias físicas graves.

Un rebentón de neumático

El accidente se produjo en la autopista M25, a la altura de Hertfordshire, en un tramo donde previamente se había registrado otro siniestro más grave que obligó a cortar parte del tráfico. Según informó el medio local Watford Observer, el percance de los futbolistas cerró uno de los carriles entre las salidas 24 y 25, complicando la circulación en la zona durante varios minutos.

El entrenador del Tottenham, Thomas Frank, aclaró la situación en la rueda de prensa previa al partido ante el Eintracht Frankfurt. “Kolo Muani y Wilson Odobert se encuentran bien. Lamentablemente, se vieron implicados en un pequeño accidente de tráfico. Fue un reventón de neumático”, explicó el técnico danés, restando dramatismo al incidente.

Frank añadió que ambos jugadores llegarían más tarde de lo previsto a la concentración del equipo, pero confirmó que no había motivos de preocupación. “Todos los involucrados están bien. Viajarán un poco más tarde esta noche”, insistió, transmitiendo tranquilidad tanto al club como a la afición.

El Tottenham se la juega en Champions

El susto llegó en un momento clave para los Spurs, que se preparan para disputar la última jornada de la fase liga de la Champions League. El conjunto londinense ocupa actualmente la quinta posición con 14 puntos y una victoria en tierras germanas podría asegurarles un puesto entre los ocho mejores, lo que les daría el pase directo a los octavos de final.

Pese a la buena noticia de que Kolo Muani y Odobert están ilesos, Frank confirmó otros problemas en la plantilla. Pedro Porro estará fuera alrededor de cuatro semanas por una lesión en el tendón, mientras que Micky van de Ven sufre un contratiempo menor. “Claro que preferimos tener a los mejores jugadores en el campo, pero para eso tenemos una plantilla”, señaló el entrenador danés.