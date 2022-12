Klopp se pronuncia sobre el posible fichaje de Bellingham

El técnico alemán del Liverpool no quiere hablar de dinero al analizar el posible fichaje del inglés Klopp espera que la amistad entre Henderson, capitán del club, y Bellingham ayude a cerrar la operación

Uno de los protagonistas del mercado invernal que está a punto de abrirse es Jude Bellingham. El joven centrocampista inglés del Borussia Dortmund ha sido una de las figuras destacadas dentro del buen papel de los 'three lions', y ahora dos gigantes como Real Madrid y Liverpool parecen liderar la carrera por hacerse con sus servicios.

Jürgen Klopp, técnico alemán de los 'reds', es reacio a hablar de cifras cuando analiza el interés de los suyos por el talentoso futbolista, sabedor del poderío de Florentino Pérez en el aspecto económico.

Así, el técnico del Liverpool parece querer 'seducir' a Bellingham desde otros argumentos, a pesar que, desde Madrid, 'As' señala que el jugador no contempla regresar a Inglaterra y prefiere la opción de jugar en el Bernabéu.

Klopp no para de lanzar flores al mediapunta: “Piensa que alguien le ve jugar ahora por primera vez, ¿cuántos años pensaría que tiene? Nadie acertaría. Juega con mucha madurez, como si tuviese unos 28 años. Ha hecho un Mundial excepcional y es un futbolista muy bueno en muchas cosas. Las cosas que ya sabe hacer son difíciles de aprender y las que tiene que mejorar son fáciles de aprender”, dijo.

Además, los rectores de Anfield esperan que la amistad entre Jordan Henderson, capitán del club, y Bellingham ayude a cerrar la operación, una buena relación cuajada en la selección.

Klopp prefiere no hablar de dinero al analizar su interés por el jugador 'borusser': “Ya sabemos lo bueno que es, pero no tengo ni idea de lo que eso significa respecto al dinero. No me gusta hablar de dinero con un jugador como Bellingham. Si queremos hacerle un favor, no pongamos obstáculos a su desarrollo", concluyó.