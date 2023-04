Klopp quiere 'pescar' a dos estrellas del Chelsea

El técnico del Liverpool quiere revolucionar la plantilla con dos fichajes de calidad para el centro del campo Connor Gallagher y Mason Mount serían los elegidos, según la información del 'Daily Mail'

Si algo necesita el Liverpool son caras nuevas. Y una revolución de verdad. Futbolistas de primer nivel que no requieran tiempo de adaptación y encajen de lleno en los planes de Klopp. En esos parámetros hay dos futbolistas que maravillan al técnico alemán, y los dos son 'blues': Connor Gallagher y Mason Mount. Según el 'Daily Mail', ambos jugadores podrían acabar jugando en Anfield la próxima temporada.

Klopp es consciente de que el centro del campo es una de las zonas más débiles del equipo. El Manchester City probó en el Etihad que podía correr a su antojo para machacar a un equipo partido. Necesita refuerzos, no hay más. Y el Liverpool parece haber encontrado una doble opción de fichaje en el Chelsea, que tiene una plantilla sobrepoblada de futbolistas y necesita vender el próximo verano por problemas con el fair play financiero.

Mason Mount, el primero en la lista

El centrocampista inglés termina contrato en 2024 y todo apunta a que abandonará Stamford Bridge este verano. El club quiere sacar un traspaso por él este verano para evitar que salga gratis (algo que ya les pasó con Rüdiger o Christensen).

La 'megarevolución' de Boehly y Potter le ha pasado por encima y ha pasado de ser un futbolista clave a alguien 'prescindible'. Thomas Tuchel, que ya le tuvo en su anterior etapa en Londres, le espera en su nuevo proyecto en Múnich. Deberá darse prisa el Liverpool si quiere convencerle.

El gol anulado a Gallagher ante el Borussia Dortmund por fuera de juego de Sterling | TELEFÓNICA

Gallagher, un perfil interesante

El nombre de Connor Gallagher no tiene la misma fama que el de Mount, pero sigue siendo un futbolista con muy buena fama en la Premier. De regreso tras su cesión en el Crystal Palace, el centrocampista de 23 años no ha tenido el protagonismo que merece en el Chelsea. Es uno de los futbolistas que mejor juegan para Potter, pero su rendimiento no se ve recompensado con titularidades.

Gallagher recibió el interés de clubes como el Newcastle y el Everton, mientras que el mismo Potter admitió que está 'frustrado' por la falta de minutos. Tiene contrato con los 'blues' hasta 2025 pero su etapa en el Chelsea podría llegar a su fin si se confirma la propuesta del Liverpool.