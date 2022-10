Klopp ataca a un periodista: "¿Quieres un gran titular que perjudique a Inglaterra?"

El alemán considera que Alexander-Arnold debió entrar en la última lista de Southgate "Yo pienso diferente a él, pero no estoy a cargo de las selección inglesa", aseveró

El entrenador del Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, dio la cara por su futbolista Alexander-Arnold, ausente en la última convocatoria de Inglaterra. Ocurrió cuando un periodista le preguntó por esa circunstancia en su última rueda de prensa. Klopp se mordió la lengua y prefirió lanzar balones fuera, pero dejó entrever claramente su pensamiento acerca de la cuestión.

"Eres un periodista inglés y no podemos discutir las elecciones hasta que empiece el Mundial. De situaciones así vosotros creáis grandes historias que no ayudan a los equipos a prepararse bien", afirmó el alemán, que quiso ahondar más en la pregunta que le habían formulado.

"Si me preguntas por mi opinión sincera te voy a dar titulares, eso está claro. ¿Pero quieres eso? Quizás eso ayude a Alemania y perjudique a Inglaterra y no sé por qué querrías eso. Es normal que un entrenador elija o no a un jugador. Yo pienso diferente (a Southgate) pero yo estoy a cargo de ese equipo", zanjó Klopp, dejando claro que él si hubiera convocado a Alexander-Arnold.