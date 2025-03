Khusanov, el guerrero "silencioso" de Pep: "Me quedé sorprendido por su superioridad"

Su debut no figurará en los libros de la historia de la Premier League. Sus primeros minutos con la camiseta del Manchester City fueron de 'tierra, trágame'. Pep Guardiola le brindó su primera titularidad ante ni más ni menos que el Chelsea. Palabras mayores. Y los nervios del primer día, o la presión ejercida por esos 40 millones que recibió el RC Lens en este pasado mercado invernal, le jugaron una mala pasada: cesión de cabeza terrible hacia Ederson que terminó en el 0-1 de Madueke en el minuto tres y amarilla en el 4'. Pep, en un acto de protección, le sustituyó en el 54', para señalarle lo menos posible. Ahora, un mes y 'pico' después, Abdukodir Khusanov es todo un ídolo en el Etihad Stadium.

Si el Manchester City había apostado con tanta insistencia por él y le había ganado la batalla a media Europa, sería por algo. Sus acciones defensivas con el RC Lens impresionaban una barbaridad. 20 añitos. Llegó al norte de Francia en verano de 2023, procedente del Energetik-BGU bielorruso, a cambio de 100.000 euros. Ejemplo perfecto de pasar de completo 'desconocido' a deseo de cualquier grande europeo. Por ello, había que ser pacientes. El chico no merecía menos. Y si su marcaje a Vinicius - como lateral derecho - en el Santiago Bernabéu fue lo de mejorcito del City e ilusionó a todo aficionado cityzen, su partido en el Tottenham Hotspur Stadium sería la guinda a su buen mes de febrero.

Buen marcaje - como lateral diestro - de Khusanov a Vinicius en el Bernabéu / AP

EXHIBICIÓN ANTE EL TOTTENHAM

Portería a cero, noventa minutos y un clínic defensivo ante los spurs. Venía de dos encuentros enteros, contra Newcastle y Liverpool, se estaba haciendo ya un hueco en la zaga titular de Pep. Había secado a Gordon y Isak y, pese a la derrota, se erigió como el mejor defensor ante el líder de la Premier. Formó, junto a Rúben Dias, una dupla que asombró a Pep: "Estuvieron extraordinarios", dijo. Sus estadísticas patentaron su exhibición en el norte de Londres: 85% de acierto en el pase, seis balones hacia el último tercio, cuatro recuperaciones, cuatro despejes, dos duelos ganados y un pase clave.

Sacó a pasear esas cualidades que tanta sensación habían causado estos últimos meses en el RC Lens. Expeditivo y fiable al corte (muchas veces no se complica la vida), temporiza bien - certero en el momento de meter el pie -, buena salida de balón y, sobre todo, pura explosividad. Sin contemplaciones.

"SOLO VINO A JUGAR AL FÚTBOL"

"No trajo un necesar, nada... solo vino a jugar al fútbol", expresó Pep tras la victoria ante el Tottenham. "¡Lo que me gusta es que Khusanov ya es increíblemente querido en el vestuario! Para enfrentarse a los Spurs... y cuando hablas con él, sólo se ríe, ¡todo el rato!", añadió sobre un chico que apenas habla inglés, solo uzbeko y ruso.

Abdukodir Khusanov frenó a Isak en el partido del Manchester City frente al Newcastle / AP

"Es un jugador fiable... tan rápido, tan veloz, con balón la calidad del pase es extraordinaria. Rompe líneas, tiene habilidad para hacerlo. Claro que tiene que mejorar, pero tiene 20 años, es tan joven... He visto jugadores con mucha velocidad, él es uno de ellos. No es fácil superar su primer impacto contra el Chelsea... lo que pasó. Pero estuvo muy tranquilo los días siguientes, y los partidos que ha jugado últimamente han sido muy buenos", concluyó.

EN FRANCIA SÍ LO VIERON VENIR

Ahora bien, ¿en Francia veían venir tal impacto? SPORT charló con Andrés Onrubia, corresponsal de AS y SER, que recuerda a la perfección cómo se gestó su debut con el RC Lens: "Debuta en un partido contra el Metz (me acuerdo perfectamente porque perdieron 0-1 la temporada pasada) y ya en sus primeras acciones me quedé sorprendido por su superioridad y la rápidez y contundencia con la que iba a los duelos", arranca.

El Lens pagó 100.000€ por Khusanov en 2023 / X

"No se asentó como titular, pero por problemas que tuvo Danso y, a partir de ahí, empezó a realizar verdaderas exhibiciones. Sobre todo lo que destacaba es que iba al límite siempre y salía airoso, algo que auguraba que Khusanov podía llegar a un equipo top de Europa. No me sorprendió que el City le fichara, creo que tiene potencial para imponerse".