Kepa vuelva a ser el de los 80 millones

Cargar con el peso de ser el portero más caro de la historia del fútbol no debe ser tarea sencilla. Aunque tampoco es culpa de Kepa que el Chelsea se volviera loco y pagara 80 millones de euros al Athletic por él. Era un guardameta de presente y de muchísimo futuro.

Sin embargo, ese futuro quizás no era el que el de Ondarroa hubiera soñado. Tampoco el mundo del fútbol se esperaba una carrera que ha ido dando más bandazos de los que un chico precisa. Llegó al club ‘blue’ como el meta del futuro, pero la portería de Stamford Bridge pesó demasiado, sobre todo con el recuerdo de Petr Cech todavía presente. Claramente de más a menos, el destino le trajo de nuevo a España, donde ocupó la plaza del lesionado Courtois.

"No se fue decepcionado del Madrid"

Pero otra vez le iba a costar demasiado al bueno de Kepa. Llegó de titular, pero Lunin rápidamente le comió la tostada. Llegó cedido y se marchó a la temporada siguiente. “No se fue decepcionado, sí algo fastidiado porque en principio iba a jugar y Lunin le quitó el puesto. De todas formas, él estuvo muy cómodo allí. En el club quedaron muy contentos con él y Ancelotti le alabó en más de una ocasión”, recuerda su entorno a SPORT.

Debut de Kepa con el Madrid en Vigo / Efe

Con el Madrid que le cerraba las puertas tras el buen hacer del ucraniano y la recuperación de Courtois, Kepa llegó a un punto clave en su vida. Le tocaba dar el siguiente paso. Y tenía que ser el bueno. Después de temporadas de altibajos, sin ser titularísimo en ningún equipo, el de Ondarroa no se podía permitir otro desliz. Y no solo no ha llegado, sino que la experiencia está siendo excepcional. Cuando apareció la opción del Bournemouth, un equipo acostumbrado a vivir para sobrevivir en la Premier, al guardameta no terminó de gustarle la idea, cuenta su entorno. Estaba Iraola, sí, pero aún creía que un ‘grande’ llamaría a su puerta.

La insistencia de Iraola

Sin embargo, la insistencia del técnico y la enorme confianza que le transmitió para darle las llaves de la portería de los ‘cherries’ terminaron de convencer a Kepa. Llegar y besar el santo. Se le hizo saber que, pese a la presencia de Neto, él iba a ser el dueño y señor de la portería y así ha sido. Iraola confía ciegamente en él, le ha ayudado a adaptarse y está sacando un rendimiento que hacía años que no se veía en el exguardameta del Athletic Club. Suma seis porterías a cero en los 19 partidos que lleva disputados hasta la fecha y, de los últimos seis partidos, es el líder en el porcentaje de paradas, salvando medio gol por partido y recibiendo solamente un gol por cada 7,7 remates.

Kepa está a un nivel enorme en el Bournemouth / @afcbournemouth

No es casualidad que el Bournemouth esté siendo una de las grandes sensaciones de la Premier League. Tiene un gran técnico, una buena línea ofensiva y un meta que está demostrando por qué el Chelsea se volvió loco por él hace ya unas temporadas. Kepa está ahora mismo cedido en el club de los ‘cherries’ hasta final de campaña, pero veremos qué pasa con su futuro.

Futuro incierto

Los ‘blues’ alargaron un año más su contrato, hasta 2026, pero el ex del Athletic tendrá una cláusula de salida baja para buscar un proyecto que le seduzca. De momento, está encantado en el Bournemouth y en Bournemouth, aunque la ciudad poco o nada se parezca a Londres.