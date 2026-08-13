La justificación del Fulham tras el bochorno del equipo de Arbeloa en Málaga: "No estaba contemplado en el contrato"

El Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria en Málaga parecía un partido más de pretemporada, pero acabó siendo uno de los eventos más curiosos en lo que vamos de año. El partido entre el Málaga CF y el Fulham FC de este miércoles en La Rosaleda terminó en empate sobre el terreno de juego, pero dio la vuelta al mundo por lo que pasó después.

Tras el pitido final, Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador de los 'Cottagers' y extécnico del Real Madrid acabó expulsado por unas protestas al colegiado por unas manos señaladas en contra. Uno de sus ayudantes también vio la roja. Y todo se torció. El Fulham se negó a resolver el ganador del trofeo de pretemporada desde el punto de penalti.

El Málaga decidió resolverlo por su cuenta, mediante un penalti sin portero en forma de broma, y se autoproclamó campeón del trofeo.

Las protestas vinieron de un penalti en el tiempo añadido por unas manos de Bassey que convirtió Jauregi y supuso el empate del Málaga.

"Fue una buena segunda parte para los blancos, pero nos negaron la victoria en el minuto 90 por un penalti transformado por Jauregi, después de que Calvin Bassey fuera sancionado por mano", explica el club inglés en su crónica del partido.

La versión del Fulham

El equipo de la Premier League, tras los acontecimientos, justificó la acción al club local alegando que "la tanda de penaltis no estaba contemplada en el contrato y que, si lo hacían, además, no llegaban a tiempo a coger el vuelo", según se transmitió a los medios tras el partido.

"Por tanto, al retirarse del terreno de juego el conjunto inglés, el Málaga CF se proclama campeón del Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria", dice el escrito.

El Málaga, por su parte, así lo explica en su crónica oficial del partido: "Con el tiempo reglamentario cumplido, Jauregi anotó de penalti el empate definitivo (2-2, 90’+1). Si bien estaba prevista una tanda de penaltis, el Fulham, alegando que no estaba contemplada en el contrato, se retiró del terreno de juego. El Málaga CF, así, se proclamó campeón del XXXVI Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria y logró su tercer trofeo de manera consecutiva".

En zona mixta, los jugadores malagueños se mostraron "sorprendidos" y los jugadores españoles del Fulham ex del Madrid como Gonzalo García y César Palacios afirmaron no "tener ni idea" de lo ocurrido.

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“Nosotros tampoco sabemos porque algunos decían una cosa y otros otra y nos hemos quedado con cara de querer tirar los penaltis, de jugar lo que nos quedaba. Estamos igual de sorprendidos que todo el mundo”, dijo a 'El Desmarque' Ramón Enríquez.