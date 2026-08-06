Julián Araujo, operado con éxito de su lesión de gravedad en el muslo

La pretemporada del Bournemouth está siendo todo un éxito. El equipo ha comenzado bien tras la marcha de Iraola y ha ganado por goleada los tres amistosos disputados hasta el momento, incluido un 10 a 1 al Genoa. A quien lamentablemente no le va tan bien es al exblaugrana Julián Araujo.

El mexicano llegó a la pretemporada listo para demostrar que podía tener un hueco en el club que esta temporada disputará Europa League, pero en el primer amistoso todo se torció: el lateral entró tras el descanso y tuvo que ser sustituido 20 minutos después por una lesión en el muslo.

La posterior evaluación determinó que lo mejor para el jugador era pasar por quirófano. Pasadas dos semanas del momento en el que se vio obligado a abandonar el terreno de juego, finalmente el Bournemouth ha anunciado a través de sus redes sociales que el jugador ha sido operado con éxito.

En esta publicación añaden que Araujo "será apoyado por el departamento médico del club mientras atraviesa un período de rehabilitación". "Todos en el club le envían sus mejores deseos a Julián y esperan con interés su completa recuperación".

El mexicano está viviendo un año muy complicado, pues en marzo, cuando estaba rindiendo a un gran nivel en una cesión en el Celtic que inició en enero, el jugador se lesionó y volvió a recaer en abril, algo que le impidió formar parte de la lista definitiva de Aguirre para el Mundial, uno en el que México ha firmado una buena actuación, llegando hasta los octavos de final.

Se desconoce el periodo exacto en el que Araujo deberá permanecer alejado de los terrenos de juego, pero se estima que serán varios meses. El mexicano no ha podido tener mucho protagonismo desde que abandonó el Barça: apenas 25 partidos disputados en las últimas dos temporadas.

El Bournemouth ya ha oficializado un nuevo fichaje en la posición de Araujo: Juanlu Sánchez llega al equipo 'cherrie' procedente del Sevilla a cambio de 13 millones de euros. Un movimiento que confirma que, aunque el mexicano se quedará para poder recuperarse de su lesión, desde el club no cuentan con él.