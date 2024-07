Julián Álvarez ya ha tomado una decisión... ¡quiere salir del City!

La continuidad de Julián Álvarez en el Manchester City parece estar totalmente en el aire. El delantero albiceleste, que se encuentra disputando en estos momentos los Juegos Olímpicos con Argentina, está siendo uno de los nombres propios del actual mercado de fichajes.

La 'araña' aterrizó en el Etihad Stadium en el verano de 2022 y, en apenas dos años, ya ha demostrado estar capacitado para jugar al más alto nivel con grandes actuaciones y un excelente rendimiento sobre el terreno de juego.

En la última temporada, el atacante albiceleste participó en un total de 54 partidos, en los que llegó a las dobles cifras, con 19 tantos y 13 asistencias de gol. Unos espectaculares registros que, sin embargo, no le han bastado para ser un jugador indiscutible para Pep Guardiola.

LA DECISIÓN YA ESTÁ TOMADA

Una circunstancia que no gusta nada a Julián y, de hecho, podría provocar una salida forzada del Manchester City. Según apunta el periodista Sam Lee del 'The Athletic', la 'araña' quiere abandonar el conjunto 'cityzen' este verano, aunque no será fácil su adiós por el precio que demanda el club inglés para dar luz verde a su traspaso.

De acuerdo con la información del citado medio, tanto la familia como el propio Julián Álvarez agradecerían mudarse a un clima más cálido y, además, el delantero quiere gozar de más minutos en el terreno de juego. Una cuestión que no le puede asegurar Guardiola en el City debido al 'overbooking' que tiene el equipo en la parcela ofensiva.

El Manchester City estaría pidiendo una cantidad cercana a los 70 millones de euros fijos más unos 20 'kilos' en variables por la salida de Julián Álvarez. Una cifra alta que no pueden gastar muchos equipos, pero que sitúan al argentino de lleno en el mercado.