Julián Álvarez y Luis Díaz: el fichaje que no fue

El mercado de incorporaciones siempre es foco de noticias. Fichajes, rumores, negociaciones, trueques, presentaciones y frustraciones. Todo lo que atañe al baile de camisetas despierta el interés del aficionado... y de la prensa, atenta a todo lo que rodea a los bazares veraniegos y estivales. Nombres ilusionantes que copan portadas, artículos, opiniones, debates televisivos y tertulias radiofónicas.

Luis Díaz y Julián Álvarez son dos de esos futbolistas que generan un estado de ánimo cada vez que se les vincula a un equipo. El colombiano y el argentino defienden ahora las camisetas de Bayern y Atlético de Madrid, respectivamente. Sin embargo, sus colores podrían ser bien distintos de haberse producido un trueque que se fue al traste.

Propuesta indecente

Según ha trascendido e informado el diario británico 'The Telegraph', el Liverpool se hartó de Luis Díaz en verano de 2024. El cafetero rechazaba todas las propuestas de renovación que le llegaban desde el club y en Anfield sondearon un canje con el Manchester City, adversario directo en la lucha por la Premier League.

Luis Diaz, con el Bayern / X: BAYERN DE MÚNICH

Los gigantes ingleses no suelen intercambiarse piezas importantes, pero hace poco más de un año la situación enconada que se vivió en Liverpool obligó a medidas desesperadas. Los rectores 'reds' ofrecieron el trueque de Luis Díaz a los 'cityzens' por Julián Álvarez. El colombiano estaba por la labor, pero la entidad de Manchester respondió tajantemente: "No vendemos a nuestros rivales". La respuesta no sorprendió a los 'scousers', que heridos en su orgullo replicaron con un "nosotros tampoco".

Julián Álvarez, futbolista del Atlético / X

Traspasos millonarios

El Manchester City acabó traspasando a la 'Araña' ese mismo verano. La oferta del Atlético de Madrid de 95 millones de euros por el argentino fue irrechazable y acabó brillando en su primera temporada como colchonero, con 29 goles y ocho asistencias. Luis Díaz, por su parte, acabó renovando su contrato con el Liverpool hasta 2027, aunque el atacante acabó haciendo las maletas con destino a Múnich en este 2025, donde el Bayern invirtió 75 'kilos' por sus servicios.