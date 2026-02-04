De jugar en la Premier y marcar en la Eurocopa a un juicio por violar una orden de alejamiento

Mucha expectativa hubo en Liverpool cuando, para el mercado ivnernal de 2011, Andy Carroll aterrizaba en Anfield para ser el nuevo dueño del '9'. Fernando Torres había completado su fichaje por el Chelsea, y el prometedor delantero del Newcastle era el elegido junto a otro joven uruguayo que también despuntaba. No obstante, la carrera le fue un poco mejor a Luis Suárez que a Carroll, quien se mantuvo una década en la Premier pero quedó lejos de ser la estrella que sí acabó siendo el charrúa.

De hecho, mientras uno vive con gloria sus últimos días de futbolista junto a Messi en Miami, el otro enfrenta una complicada situación en un juzgado inglés. El exjugador del West Ham y Newcastle fue fotografiado llegando al el Tribunal de Magistrados de Chelmsford apoyado en muletas, acusado de haber incumplido una orden de alejamiento y enfrentando el juicio en plena recuperación tras operarse por una lesión de ligamentos.

Andy Carroll celebra uno de sus dos goles con la selección inglesa. / ·

El delantero, que actualmente juega en el Dagenham & Redbridge, club de la National League South (sexta división), fue arrestado el 27 de abril del año pasado tras un supuesto incidente ocurrido el mes anterior.

Posible pena de prisión

Carroll, de 36 años y residente en Epping (Essex), compareció este miércoles por la mañana en un caso que puede acarrearle una pena de hasta cinco años de prisión: está acusado de vulnerar una orden judicial destinada a impedir el contacto con otra persona. En el Reino Unido, este tipo de medidas se aplican habitualmente en casos de protección personal y su incumplimiento puede conllevar desde multas hasta varios años en la cárcel.

Según se informó, la policía lo interceptó poco después de aterrizar en el Reino Unido procedente de Francia, en el aeropuerto de Stansted, donde agentes de control fronterizo habrían alertado de la situación antes de llamar a las autoridades. Un portavoz de la Policía de Essex declaró anteriormente: “Un hombre ha sido acusado de incumplir una orden de no contacto. El delantero de 36 años, fue detenido el 27 de abril y los hechos se relacionan con un incidente ocurrido en marzo”.

Carroll es ahora una sombra de aquella estrella que disputó nueve partidos con Inglaterra entre 2010 y 2012. En aquel año, incluso, fue convocado por Roy Hodgson a la Eurocopa que terminó llevándose España, haciéndose Andy presente en el marcador en la victoria por 3-2 ante Italia. El delantero regresó a su país el pasado verano tras etapas en clubes franceses como Amiens y Bordeaux, antes de incorporarse al Dagenham & Redbridge en julio.