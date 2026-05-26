Jugadores del Tottenham se unen al festejo del Arsenal por el título de la Premier League

Londres solo tiene tantos clubes exclusivos para la élite, por lo que no fue sorpresa que tras el cierre de temporada en la Premier League, los jugadores del Arsenal y Tottenham terminaran festejando juntos en uno de ellos, aunque por motivos totalmente distintos.

Como reporta el diario británico, The Sun, los jugadores del Arsenal organizaron una cena en el Bacchanalia -- uno de los restaurantes más exclusivos de Londres -- para celebrar con todos los miembros del club y sus familias el título de la Premier League; pero después marcharon a un par de clubes, donde se encontraron a otros jugadores de la liga inglesa.

Fue en el Tape donde se cruzaron caminos con algunos jugadores del Tottenham, que también se encontraban de fiesta, celebrando la permanencia en el cierre de temporada. Con una victoria en la última jornada, los Spurs se salvaron del descenso por apenas dos puntos, motivo suficiente para festejar.

Mientras que en la temporada protagonizaron tres ediciones del Derbi del Norte de Londres, la rivalidad se quedó en el campo y los jugadores terminaron pasando la noche juntos hasta amanecer la fiesta.

El Arsenal celebra su primer título de Premier League desde la temporada 2003-04 / EFE

De vuelta a los entrenamientos

Pese a ser el final de temporada en la liga y haber gozado de un lunes feriado en el Reino Unido, los futbolistas del Arsenal regresaron este martes a los entrenamientos de cara a la gran final de la Champions League el próximo sábado 30 de mayo.

Después de las fiestas, este martes el equipo tendría planeado entrenar por grupos, con los jugadores que disputaron el duelo del pasado domingo manteniendo una sesión de recuperación, mientras que los más descansados entrenarían a un mayor ritmo. Se espera que el equipo completo celebreun entrenamiento completo y total el miércoles.

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En la final de la Champions, el Arsenal buscará quitarle el trono al PSG de Luis Enrique, que defiende el título conquistado en 2025 y pretende el bicampeonato. Tal y como lo hizo su rival hace un año, el Arsenal quiere levantar su primera 'Orejona', en la que será su primera final en 20 años.