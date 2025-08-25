Los jóvenes, claves en el éxito de Mikel Arteta

Mikel Arteta siempre ha demostrado que confía en los jóvenes y buena prueba de ello es el debut de Max Dowman a los 15 años 7 meses y 23 días, el segundo más precoz en la historia de la Premier League. El mediapunta inglés ingresó al partido ante el Leeds United en el minuto 64 por Noni Madueke y demostró que es un talento diferente. Desde el perfil diestro se atrevió con todo, desbordó y encaró a sus marcadores, llegando incluso a provocar un penalti que le valió a Gyokeres para establecer el 5-0 definitivo y firmar su doblete personal.

Su primera actuación le dio la razón a Arteta, quien sigue apostando por la cantera en un equipo donde cada vez hay más estrellas. En sus seis temporadas y media en el Emirates Stadium, el técnico donostiarra ha depositado su confianza en muchos jóvenes talentos que han llegado a establecerse en un equipo que este año quiere ganar la Premier League.

Jóvenes y canteranos, seña de identidad del Arsenal de Arteta

Arteta llegó al Arsenal en 2019. El de Donosti fue elegido como el sustituto de Unai Emery -relevado momentáneamente por Freddie Ljungberg-, que dejó al Arsenal en decimosegunda posición de la Premier League con una plantilla que necesitaba una renovación urgente, a pesar de su baja media de edad (25.7 años). Desde entonces, Arteta se puso a trabajar en el cambio. Al principio costó, pero con el pasar de las temporadas y la llegada de nuevos jugadores, el Arsenal volvió a la zona noble de la Premier League. En todo este proceso, los jóvenes y canteranos jugaron un papel clave, ocupando un rol fundamental en un esquema que siempre ha potenciado sus cualidades.

Bajo el manto del de San Sebastián, hasta 22 jugadores han debutado en Premier League, de los cuales diecisiete son sub-23. Los más prematuros han sido Ethan Nwaneri que, con 15 años 5 meses y 28 días, sigue siendo el jugador más joven en jugar un choque de Premier League. Le siguen Max Dowman, Myles Lewis-Skelly (17 años, 11 meses y 27 días), Marquinhos (19 años, 5 meses y 11 días) y Folarin Balogun (20 años, 1 mes y 10 días). Nombres que demuestran -sobre todo los tres primeros- la importancia de los jóvenes en el club 'Gunner' y su facilidad de crecimiento dentro del equipo.

Mikel Arteta, durante el partido ante el Bournemouth / EFE

Un gran ejemplo es Myles Lewis-Skelly, quien disputó 2.304 minutos la temporada pasada y se convirtió en una de las mayores revelaciones de la temporada, afianzándose en el carril zurdo. También brilló Ethan Nwaneri, principal alternativa en la parcela ofensiva a Bukayo Saka, que el año pasado gozó de 1382 minutos en los que marcó 9 goles y repartió 2 asistencias. Casi nada.

Complemento a un gasto multimillonario

Su apuesta por la cantera ha sido un gran complemento a las incorporaciones, principales responsables del salto cualitativo del Arsenal en los últimos años. Desde la temporada 2020/21 -primera campaña completa de Arteta-, el Arsenal ha gastado 1.08 mil millones de euros y es el tercer equipo de la Premier con un balance negativo más alto en fichajes con 841.91 millones de euros en perdidas, solo superado por el Chelsea y el Manchester United. No obstante, a diferencia de los otros dos, la política de fichajes de los 'Gunners' ha sido mucho más efectiva, cerrando a futbolistas mayoritariamente jóvenes con mucho potencial, o jugadores contrastados necesitados de dar un salto en sus carreras.

Odegaard y Declan Rice, en el partido ante el Chelsea / Ian Walton / AP

Los 'Gunners consiguieron hacerse con los servicios de sus estrellas actuales a una edad muy temprana: Odegard (22 años), Gabriel (22 años), Saliba (19 años), Ben White (23 años), Declan Rice (24 años), Kai Havertz (24 años), Jurrien Timber (22 años) o Riccardo Calafiori (22 años). También firmó a Mikel Merino (28 años), David Raya (27 años) , Martin Zubimiendi (26 años), Viktor Gyokeres (27 años) o Eberechi Eze (27 años) que junto a canteranos como Bukayo Saka, Lewis-Skelly o Nwaneri conforman una plantilla con aspiraciones a ganarlo todo en Inglaterra la próxima temporada y, sobre todo, muy joven.

Tercer equipo más joven de la Premier

Y es que, según los datos de 'Transfermarkt', el Arsenal es el equipo con la tercera media de edad más baja en la temporada 2025/26 de la Premier League. En estos primeros dos partidos, en los que el Arsenal ha cosechado dos victorias ante el Manchester United y el Leeds United, los 'Gunners' han presentado dos onces con una media de 24.5 años de media, solo superado por el Sunderland (23.9) y el Chelsea (23.2).

Max Dowman es la cereza del pastel de una filosofía que ha funcionado mucho en el Emirates Stadium. La apuesta de Arteta por la cantera revivió a un club hundido y, ahora, deberá dar un paso más. Hasta la fecha, el Arsenal se ha convertido en un férreo candidato a los títulos importantes, pero es el momento en el que los jóvenes les devuelvan los trofeos mayores a una parroquia que hace muchos años que espera.