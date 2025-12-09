Un joven jugador promesa de la Premier, encarcelado por ir de traficante en Instagram

Llegar al fútbol profesional es lo suficientemente complicado como para tener cura de la carrera que sigues.

Esta es una de las batallas que tienen los clubes con sus jugadores más jóvenes, tratando de que no se descentren y continúen progresando adecuadamente.

Sin embargo, siempre ha habido balas perdidas que no son capaces de entender el lugar que ocupan. Este es el caso del exjugador del West Ham, Thierry Nevers, quien ha sido recientemente enviado a prisión por parte del Tribunal de la Corona de Lincoln, en una condena de tres años.

El futbolista inglés, Thierry Nevers. / George Tewkesbury / PA Images / Profimedia

El jugador, de tan solo 23 años tienen la nacionalidad inglesa y jamaicana, y ocupa la posición de extremo. Firmó en verano por el NK Varazdin croata, aunque se formó en las categorías inferiores de los 'Irons'. No obstante, ya se encuentra sin equipo después de conocerse la sentencia de la justicia de este pasado lunes.

El futbolista fue arrestado en agosto después de que la policía encontrara relación con Allan Barrass, el primero de los encarcelados por tráfico de drogas, además de encontrarse una escopeta recortada en su casa.

Según las autoridades se encontraron contactos telefónicos entre el arrestado y el futbolista, y este segundo implicado tenía drogar variadas preparadas para ser vendidas.

Thierry Nevers en su etapa en el filial del West Ham. / Getty Images

Según el tribunal, Nevers hacía visitas recurrentes entre el área de Dorrington a Reading, en Inglaterra, para la venta de drogas.

Sin embargo, lo que más destaca de todo el caso es que el futbolista se jactaba de sus actividades ilegales en Instagram, uno de los canales de difusión que más usaba. Según apunta la policía, este es como uno de los motivos que dieron pistas a las autoridades sobre su implicación en el tema.

Por este motivo, fue arrestado en el pasado, aunque no ha sido hasta ahora que ha sido condenado a prisión por el suministro de drogas de 'clase A', como pueden ser cocaína, heroína, MDMA o metadona, con un alto riesgo para la salud.