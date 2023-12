Jonny Otto, apartado del Wolves por un incidente en un entrenamiento

El exjugador del Celta de Vigo no fue convocado ante el Arsenal el pasado sábado y no jugará este martes ante el Burnley "Se está tratando el tema con el club. Si vuelve y cuándo vuelve, ya lo diré", dijo Gary O'Neill, entrenador del cuadro británico

El español Jonny Otto, futbolista del Wolverhampton Wanderers, ha sido apartado del equipo británico después de un "incidente en el entrenamiento", según explicó el tecnico de los Wolves Gary O'Neill.

El lateral español ex del Celta ya no entró en la convocatoria del pasado sábado contra el Arsenal y tampoco jugará este martes contra el Burnley. "Hubo un incidente en el campo de entrenamiento la semana pasada y se está tratando el tema con el club. Jonny no estará en la convocatoria mañana. Si vuelve y cuándo vuelve, ya lo diré", dijo Gary O'Neill, técnico del Wolverhampton Wanderers, en rueda de prensa.

"En este momento no está disponible para los próximos partidos. Prefiero no entrar en detalles, el club está lidiando con ello", añadió el entrenador del cuadro británico.

Jonny, que llegó cedido del Atlético de Madrid en 2018 sin haber debutado y fue fichado por el Wolves en 2019, apenas ha disputado tres encuentros esta temporada, dos en Copa de la Liga (fue titular en ambos) y uno en Premier League (cinco minutos ante el City).