John Obi Mikel, exjugador del Chelsea, acusa al Arsenal de "hacer trampa": "Es ilegal"

Se convirtió el Arsenal en un equipo temible balón parado, capaz de decidir partidos desde la pizarra y con una eficacia que marcó buena parte de su temporada... una fórmula que podría valerles una Premier League 22 años después. Para algunos, esta táctica despierta admiración; para otros - muchos - genera rechazo.

Su dominio a balón parado, preciso y calculado, hace que cada enfrentamiento sea un desafío no solo físico, sino también moral, dejando a algunos con la sensación de que enfrentarse a los 'gunners' es frustrante. Mikel Arteta aboga por un fútbol pragmático, que escoció especialmente a un Fabian Hürzeler, preparador del Brighton, que aseguró que "solo un equipo quiso jugar al fútbol" tras la derrota encajada días atrás.

El libreto del donostiarra combina efectividad a balón parado y pérdida de tiempo. En los córners, acumula gente en el área pequeña para molestar al meta y bloquear a los rivales. Ahora bien, que el balón no estuviese en juego durante 30 minutos y 51 segundos fue la gota que colmó el vaso. Y es que, además del técnico de los 'seagulls', figuras como Slot, Guardiola o Rosenior se pronunciaron al respecto.

Les dieron de su propia medicina

Los del norte de Londres, por cierto, recibieron una dosis de su propia medicina en el BayArena. Robert Andrich anotó el momentáneo 1-0... de córner. De hecho, el club germano presumió de ello en 'X': "¡¡¡¡Marcamos de córner!!!!", escribió.

Robert Andrich, del Bayer Leverkusen, marca de córner ante el Arsenal / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

El técnico del Leverkusen, Kasper Hjulmand, se acercó inmediatamente al entrenador de jugadas a balón parado del Arsenal, Nicolás Jover, después de que su equipo marcara un gol en un tiro de esquina. Cosas del fútbol.

"Es ridículo"

El último en salir al paso fue el exfutbolista del Chelsea y de la selección de Nigeria, John Obi Mikel, quien ofreció un discurso muy crítico respecto al estilo de juego del Arsenal: "Cuando veo jugar al Arsenal ahora mismo, dependen únicamente de los tiros de esquina. Has gastado casi mil millones, Mikel Arteta, casi mil millones. ¿Y me dices que solo se ganan los partidos con saques de esquina? Es ridículo", declaró en una entrevista con 'TalkSport'.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal / EFE

Al Arsenal le cayó el apodo de 'Set Piece FC' en Inglaterra y el nigeriano fue partícipe del Chelsea de Mourinho que levantó la Premier en 2015, criticado por "aparcar el autobús": "Solíamos aparcar el autobús, sí, pero ganamos legalmente", afirmó. Y empezó a razonar por qué consideraba que el estilo de juego de los 'gunners' es "ilegal".

Una táctica "ilegal"

"Para mí, cada vez que los veo durante los tiros de esquina, durante las jugadas a balón parado, lo que hacen durante las jugadas a balón parado, para mí, es ilegal. No se puede hacer eso. Primero, están impidiendo al portero y ahora empiezan a sujetar a los jugadores. Cuando sujetas a un jugador, impides que un jugador salte. Vi el partido contra el Chelsea cuando jugaron contra nosotros. Declan Rice estaba agarrando al lateral izquierdo, lo sujetaba para que no pudiera saltar", explicó.

El Arsenal se mantiene líder de la Premier League / EFE

"¿Cómo es posible que el árbitro no lo vea? Aunque el balón entre, ¿cómo es posible que el VAR no lo vea? Y para mí, la PGMOL debería intervenir y detener esto de inmediato, porque si no lo hacen, un montón de equipos empezarán a hacerlo. Y para mí, es ilegal. Eso es lo que quiero decir, que el Arsenal está intentando hacer trampa para ganar la Premier League”, añadió.