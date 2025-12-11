Joey Barton, condenado por sus mensajes en redes contra Eni Aluko, Lucy Ward y Jeremy Vine

Tres días después de evitar la cárcel, Joey Barton vuelve a situarse en el centro del debate público en Reino Unido. El exfutbolista y exentrenador ha sido sentenciado en Liverpool a seis meses de prisión, por una serie de mensajes "groseramente ofensivos" publicados en X entre enero y marzo de 2024 contra las comentaristas Eni Aluko y Lucy Ward y el presentador Jeremy Vine. La justicia considera que el exjugador cruzó la línea entre la crítica y el delito, pero Barton ya ha anunciado que apelará el veredicto, decidido a presentar la causa como una batalla por la libertad de expresión.

Una condena que marca un límite en el discurso público

La sentencia dictada este lunes por el Tribunal de la Corona de Liverpool pone cifras y medidas a un caso que llevaba meses en el foco mediático. Barton, de 43 años, fue declarado culpable en noviembre de seis de los doce cargos que se le imputaban por el envío de mensajes "groseramente ofensivos" con intención de causar angustia o ansiedad a sus víctimas, tras una serie de publicaciones en X en las que comparaba a Aluko y Ward con los asesinos en serie Fred y Rose West e insinuaba que Vine era un depredador sexual.

La acusación, detallada por la Fiscalía, acreditó hasta doce mensajes distintos entre principios de enero y mediados de marzo de 2024. El jurado concluyó que en la mitad de ellos el exjugador había sobrepasado los límites del debate legítimo para entrar en un terreno de humillación deliberada, que, según la fiscalía, estaba diseñado para dañar la reputación y la seguridad de las víctimas.

El juez, en la vista de sentencia, subrayó que el ordenamiento británico protege la polémica, la sátira y un lenguaje incluso duro, pero que cuando las publicaciones se centran en individuos concretos con comparaciones degradantes y acusaciones falsas de delitos sexuales, dejan de estar amparadas por la libertad de expresión. Describió el comportamiento del excentrocampista como una campaña sostenida de abuso en línea, dirigida y "extrema", alejada de cualquier simple comentario sobre fútbol.

Consecuencias penales y civiles para Joey

La resolución judicial combina el castigo y la advertencia. La pena de seis meses de prisión queda en suspenso durante 18 meses, un margen en el que cualquier nueva infracción podría activar el ingreso efectivo en la cárcel. Además, el exjugador inglés deberá realizar 200 horas de trabajo para la comunidad y abonar 23.419 libras en concepto de costas de la acusación, todo ello acompañado de órdenes de alejamiento que le prohíben mencionar a las víctimas en redes sociales o medios durante varios años.

La sentencia se suma a un historial judicial que ya arrastraba. En marzo de este mismo año, Barton fue condenado a doce semanas de prisión suspendida por agredir a su esposa en un incidente ocurrido en el domicilio familiar, una causa seguida en los tribunales de Londres. En paralelo, en 2024 un tribunal civil de alta instancia determinó que sus publicaciones llamando "bike nonce" también a Jeremy Vine eran difamatorias y le obligó a pagar decenas de miles de libras en daños y costas, antes incluso de este proceso penal.

Impacto en las víctimas y respuesta pública

Durante la vista, el tribunal escuchó los testimonios de las personas afectadas. Vine explicó que los mensajes le hicieron sentirse físicamente inseguro, hasta el punto de modificar rutinas y recibir asesoramiento en materia de seguridad personal. Ward relató que la comparación con los West y la avalancha de burlas asociadas casi la destruyeron anímicamente, mientras que Aluko habló de pérdida de ingresos, cancelación de compromisos y necesidad de reforzar medidas de protección.

En entrevistas posteriores a la sentencia, Aluko ha denunciado un "trato triple" en la opinión pública hacia las mujeres negras en los medios deportivos y ha vinculado los ataques de Barton con un clima más amplio de resistencia a la presencia femenina en los espacios de análisis futbolístico televisivo.

Barton, defensor de la libertad de expresión

El propio Barton ha intentado enmarcar su conducta en el terreno de la provocación. Durante el juicio sostuvo que pretendía hacer una crítica dura sobre el papel de las comentaristas mujeres en el fútbol y que algunos mensajes eran humor negro o bromas torpes que "se le fueron de las manos". Sus abogados insistieron en que el caso abre una discusión sobre dónde termina la libertad de expresión en redes y dónde empieza la criminalización de opiniones polémicas.

Esa misma línea se ha reforzado en las últimas horas. Según adelantó el diario The Telegraph, el ex del City ha anunciado que recurrirá la condena, presentando el caso como una batalla legal por la libertad de expresión frente a lo que define como un intento de silenciar a voces disidentes. Medios británicos han confirmado que el recurso se apoyará precisamente en la idea de que sus mensajes, aunque ofensivos, deberían estar protegidos como opinión dentro del debate público.