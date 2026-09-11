Joao Pedro fundamenta el interés de Deco: primer MVP del Chelsea de Xabi Alonso

Estos pasados mercados de fichajes han dado la razón al criterio del director deportivo del FC Barcelona, Deco. Uno de sus objetivos este mismo verano fue el jugador del Chelsea Joao Pedro, el gran olvidado de Carlo Ancelotti en la lista de Brasil para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El delantero 'blue', después de este duro golpe y de no poder acabar finalmente en la plantilla del primer equipo del FC Barcelona como sustituto de Robert Lewandowski, ha decidido dar su mejor versión en la Premier League.

De hecho, este sábado, la liga inglesa ha anunciado que ha elegido a Joao Pedro como mejor futbolista de la Premier League en el mes de agosto.

El punta del equipo de Xabi Alonso consiguió este pasado mes dos goles y repartió dos asistencias, contribuyendo de forma clave a las dos victorias del equipo del técnico tolosarra ante el Fulham de Álvaro Arbeloa y ante el Brighton & Hove Albion.

"Tiene muchísimas ganas de triunfar. Joao está realmente decidido a tener una gran temporada. Viene de un gran año, en el que marcó muchos goles, y quiere seguir marcando cada vez más. Pero tenemos que ayudarle, porque por sí solo no es posible", dijo Alonso en rueda de prensa sobre Pedro.

Joao Pedro lideró las votaciones en una lista que incluía a su compañero Cole Palmer, además de Riccardo Calafiori, Rayan Cherki, Bruno Fernandes, Mamadou Sangaré, Konstantinos Tzolakis y Yoane Wissa.

Además, Sergej Jakirovic, técnico del Hull City, ha sido nombrado mejor entrenador de la competición este mes, después de los triunfos que este equipo recién ascendido logró contra el Manchester United y el Coventry City.

Jakirovic es el tercer técnico en la historia del Hull en hacerse con este galardón y el primero desde que lo lograra Mike Phelan en 2016, además de ser el primer bosnio en anotarse este entorchado.

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El bosnio se ha impuesto en las votaciones a Mikel Arteta, Xabi Alonso y Enzo Maresca, que también empezaron la temporada con dos triunfos en las dos primeras jornadas.