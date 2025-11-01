João Pedro da el triunfo al Chelsea

Un solitario gol del brasileño João Pedro en la primera parte dio la victoria este sábado al Chelsea en uno de los 'derbis' de Londres ante un Tottenham muy pobre en ataque que le aúpa en la clasificación hasta la cuarta plaza con los mismos puntos que los 'Spurs'.

El delantero aprovechó un regalo del ecuatoriano Moisés Caicedo, que robó la pelota a Micky van de Ven cuando éste le intentó regatear como último hombre, para definir en el área pequeña ante Guglielmo Vicario.

A partir de ahí, los 'Blues' tuvieron ocasiones para aumentar la diferencia ante un Tottenham, cuya última victoria en casa en Premier fue el 16 de agosto ante el Burnley, que no puso en peligro la meta de Robert Sánchez.

El partido comenzó trabado por la lesión de Lucas Bergvall, que recibió un pelotazo en la cabeza, y aunque no quería ser sustituido, los médicos obligaron a hacer el cambio a pesar de las protestas del sueco.

Las primeras ocasiones no llegaron hasta el minuto 20 con disparos de Reece James, que se fue desviado, y de Alejandro Garnacho, que paró cómodamente Vicario.

El italiano fue protagonista poco después al parar un mano a mano a João Pedro tras un error en la salida de pelota.

Cinco minutos más tarde, los mismos protagonistas se volverían a cruzar, pero esta vez la batalla iba a ser ganada por el delantero, que aprovechó un pase de Moisés Caicedo tras otra pérdida de balón, esta vez de Van de Ven en el intento de regate, para adelantar a los suyos.

Tras el tanto, los locales tuvieron oportunidad para aumentar la ventaja de nuevo en las botas de João Pedro, que no acertó en el remate.

Mientras tanto, el Tottenham, se vio superado físicamente por el Chelsea y no logró acercarse a la meta rival hasta el añadido de la primera parte con un remate de Mohammed Kudus, que paró Robert Sánchez.

Justo antes del descanso, Rodrigo Bentancur realizó una peligrosa entrada a Reece James que le costó la tarjeta amarilla y provoco una pequeña tangana.

Tras el descanso, continuó el mismo guion de partido, con los de Enzo Maresca siendo el único equipo que proponía en ataque.

Enzo, hasta en dos ocasiones rozó el gol, y Pedro Neto provocó que de nuevo Vicario salvara a los suyos con una buena estirada.

Thomas Frank movió el banquillo dando entrada a Richarlison y a Cristian Romero, que reaparecía tras perderse los últimos tres encuentros por lesión, pero no consiguió cambiar el rumbo del duelo.

Vicario siguió sosteniendo a los suyos tras aparecer con una nueva parada a Neto, mientras que en ataque los 'Spurs' continuaron sin generar peligro, y en el descuento, Jamie Gittens tuvo el tanto de la sentencia.

Segundos después, el italiano terminó su gran actuación con una espectacular parada a Joao Pedro tras un disparo del delantero desde el área pequeña.

Con esta victoria, el Chelsea iguala al Tottenham en la clasificación con 17 puntos y se coloca a ocho del Arsenal, que ganó también este sábado 0-2 ante Burnley, que es el líder de la Premier tras las primeras diez jornadas.