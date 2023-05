Joao Félix da pistas claras sobre su futuro

El delantero portugués está cedido por el Atlético de Madrid al Chelsea hasta final de curso "Me encantaría quedarme aquí", dijo el futbolista luso en una charla

Se acerca el 30 de junio, fecha que Joao Félix teme como un niño al 'coco'. El delantero portugués, cedido por el Atlético de Madrid al Chelsea hasta final de temporada, tiene muy claras sus intenciones de futuro. Y no pasan por regresar al club colchonero.

En un coloquio junto a Kovacic y Mendy recogido por @TheSecretScout_, el atacante luso reconoció que todavía no tiene claro qué va a hacer después del 30 de junio. "No sé mi futuro todavía, pero estos cinco meses en el Chelsea me han encantado", apuntaba el 'Menino'.

Joao Félix admitió que desde el primer momento se sintió muy cómodo en la entidad del sudoeste londinense y que todos los estamentos le apoyaron. "Todo la gente ha estado conmigo, tengo unos compañeros increíbles. La verdad es que me encantaría seguir aquí", agregó el portugués.

El joven delantero de Viseu ha disputado catorce encuentros con la zamarra 'blue' en los que ha conseguido tres goles. La adaptación de Joao Félix en el Chelsea se vio truncada por una expulsión en su estreno que le mantuvo tres encuentros castigado.