JJ Gabriel, la perla de 15 años del United que busca nuevo equipo: ha empezado a seguir a la plantilla del Madrid

Joseph Junior Andreou Gabriel, más conocido como JJ Gabriel, es la gran estrella de la cantera del Manchester United. De hecho, sin haber cumplido ni siquiera los 16 años, la intención del conjunto mancuniano pasaba por hacerle debutar muy pronto, después de un espectacular hat-trick en su debut en la UEFA Youth League frente al Sabah.

Sin embargo, lejos de intentar triunfar como 'Red Devil', la intención del prometedor futbolista sería abandonar Manchester, con los grandes clubes de toda Europa interesados en él y a tres semanas de cumplir los 16, edad que le permitiría firmar un contrato profesional en algunos países, España entre ellos.

En este sentido, todo parecía indicar que sus dos grandes opciones iban a ser tanto FC Barcelona como Real Madrid, en un caso que bien podría convertirse en un nuevo Clásico en los despachos. Eso sí, viendo sus últimos movimientos en redes sociales, todo apunta a que la preferencia de JJ Gabriel sería vestir de blanco.

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Mientras que el Manchester United ya había preparado la posibilidad de que su jugador con más futuro debutara de manera oficial con el primer equipo en el duelo de Carabao Cup ante el Brighton, el canterano ha pedido formalmente al club que cancele su registro y le permita abandonar Old Trafford, según información de 'The Telegraph'. No obstante, los 'Red Devils' todavía no se dan por vencidos y confían en convencer al entorno del futbolista para que cambie de postura, por lo que no tienen intención de aceptar su petición de salida.

JJ Gabriel junto a Cristiano Jr / INSTAGRAM

En este sentido, resulta curioso observar que el joven deportista ha comenzado a seguir en su cuenta de Instagram a la mayoría de jugadores del Real Madrid, al propio conjunto merengue e incluso a la cuenta de la cantera madridista. Si bien estas señales podrían interpretarse como una mera curiosidad, lo cierto es que sigue a más integrantes de la plantilla blanca que de la del propio Manchester United, puesto que es seguidor de Mbappé, Cucurella, Bellingham, Vinicius, Huijsen, Courtois, Brahim, Trent Alexander-Arnold, Valverde, Güler, Bernardo Silva, Diomomandé, Militão, Endrick, Tchouaméni, Konaté y Dumfries, además de la propia cuenta del Madrid y la de 'La Fábrica'.

Por otra parte, por el lado azulgrana solo aparecen en su lista de seguidos Pedri y la cuenta del FC Barcelona, lo cual demuestra su clara predilección por los madridistas. Ahora, habrá que ver si lo mostrado en redes sociales termina trasladándose a la decisión sobre su futuro, mientras Barça, Madrid, Chelsea y otros clubes de Europa estarían interesados en hacerse con sus servicios, con el Manchester United tratando de revertir la situación y lograr que se quede.