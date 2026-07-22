Jeff Bezos podría entrar en el accionariado del Liverpool en una operación valorada en 6.000 millones de dólares

El Liverpool entra en una nueva etapa tras una campaña 25/26 en la que no logró levantar ninguno de los cinco títulos a los que optaba, además de haber logrado la clasificación a la UEFA Champions League únicamente gracias a la consecución de la quinta plaza por parte de los equipos ingleses en las competiciones europeas. De esta manera, el fracaso ha supuesto el fin de la era de Arne Slot y el inicio de la de Andoni Iraola, así como la salida de su mejor jugador en la última década, Mohamed Salah.

Por si el aspecto deportivo no hubiera supuesto suficientes cambios de cara al futuro más inmediato, próximamente podría entrar un nuevo consorcio en el accionariado del club inglés, en un movimiento que podría llegar a suponer la entrada del fundador de Amazon, Jeff Bezos, en el negocio del club de Merseyside.

Una venta que podría situar el valor del club en 6.000 millones

Fenway Sports Group, propietario del Liverpool desde el año 2010, confirmó el pasado martes que un consorcio liderado por Amit Bhatia ha mostrado interés en invertir en el club de la Premier League. "Un consorcio de inversión liderado, gestionado y representado por Amit Bhatia ha expresado su interés en realizar una inversión minoritaria estratégica en el Liverpool Football Club", declararon al medio inglés 'Daily Mirror'. Cabe destacar que, en el pasado, Bathia fue copropietario de otro conjunto de Inglaterra, el Queens Park Rangers, lo cual demuestra su experiencia en el mundo del fútbol.

Tal como se expone en el escrito, el consorcio interesado en el Liverpool está respaldado por la familia de Lakshmi Mittal, empresario británico-indio magnate siderúrgico, aunque la parte más impactante de la información es que, según se explica desde 'Sky News', Jeff Bezos, fundador de Amazon y cuarto hombre más rico del mundo con un patrimonio neto de más de 190.000 millones de libras, estaría en cierta manera involucrado. La información del medio inglés, eso sí, admite que el multimillonario no tiene la certeza absoluta de invertir y, por el momento, solo habría manifestado su interés en unirse al consorcio de Bhatia.

Imagen aérea del barrio de Anfield, donde se ubica el estadio del Liverpool / LFC

En caso de cerrarse la transacción por las cifras que se comentan, la operación situaría la valoración del conjunto inglés por encima de los 6.000 millones de dólares, cifra extremadamente superior a las 300 millones de libras desembolsadas por Fenway Sports Group cuando tomó el control de los 'Reds'.