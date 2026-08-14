Jeff Bezos completa la compra de un 30% del Liverpool por casi 2 mil millones de euros

Ya es oficial: Jeff Bezos forma parte de la familia del Liverpool. A través de un comunicado, el equipo ha oficializado que Fenway Sports Group, propietario del club, ha vendido el 30% de las acciones a 1892 Holdings, un grupo empresarial liderado por Amit Bhatia, por un valor de unos 1.930 millones de euros.

Dentro de esta empresa que ya es propietaria minoritaria del Liverpool, se encuentra como inversor K5 Sports Fund, un fondo propiedad de Jeff Bezos, actual dueño de Amazon y cuarta persona más rica del mundo según 'Forbes'.

Bhatia será a partir de ahora el nuevo vicepresidente del Liverpool, mientras que Bezos no tendrá un cargo directo en el club, sino que será representado por Bryan Baum, que se unirá al consejo. El Liverpool cuenta con dos accionistas de lujo: Jeff Bezos y LeBron James.

Mike Gordon, presidente de Fenway ha declarado lo siguiente sobre la venta: "El Liverpool siempre se ha construido pensando más allá de una sola temporada y tomando decisiones teniendo en cuenta los intereses a largo plazo del club. Este enfoque sigue despertando el interés de inversores y líderes empresariales de prestigio en todo el mundo".

"Al analizar esta oportunidad, quedó claro que Amit y el consorcio compartían nuestra filosofía a largo plazo y valoraban aquello que hace especial al Liverpool. Su experiencia y perspectiva complementarán los sólidos cimientos ya existentes, y esperamos con interés trabajar juntos".

Por su parte, el nuevo vicepresidente Amit Bhatia ha hablado en representación de 1892 Holdings: "Estamos increíblemente orgullosos de invertir en el Liverpool Football Club y de hacerlo junto a FSG. Sentimos el máximo respeto y admiración por FSG como propietarios y por todo lo que han logrado en Anfield".

"Ser recibidos como socios en un club de esta envergadura es un enorme privilegio. Realizamos esta inversión porque creemos firmemente en el Liverpool y en su dirección, y esperamos contribuir al éxito continuo del club en los años venideros".

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El Liverpool encara la próxima temporada con ilusión tras un año muy decepcionante. La llegada de Bezos al club supone un importante espaldarazo financiero, por lo que puede ser que llegue alguna bomba de mercado por parte del conjunto 'red'.