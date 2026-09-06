Jamie Vardy vuelve a Inglaterra: ficha por el Burnley de Alan Pace

Jamie Vardy se resiste a colgar las botas. A sus 39 años, el histórico delantero inglés inicia una nueva aventura después de que el Burnley haya anunciado este domingo su incorporación hasta el final de la presente temporada.

El atacante regresa así al fútbol inglés tras disputar el pasado curso la Serie A con la Cremonese, donde firmó siete goles en 29 partidos. Vardy había puesto rumbo a Italia después de cerrar una etapa legendaria de 13 temporadas en el Leicester City.

Ahora afrontará el reto de ayudar a un Burnley que milita en la Championship y que busca reaccionar tras un complicado inicio de temporada. El conjunto de Turf Moor, propiedad de Alan Pace, incorpora a un futbolista con una enorme experiencia en la élite y con un contrastado historial goleador.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Jamie al Burnley FC. Su experiencia y liderazgo serán muy valiosos para nuestro equipo y creemos que puede tener un impacto importante en nuestra temporada”, aseguró el entrenador de los 'Clarets', Nicky Hayen en el comunicado oficial compartido por el club.

El técnico destacó además la trayectoria del veterano delantero y mostró su deseo de verlo cuanto antes sobre el césped: “Jamie tiene una carrera contrastada y estamos deseando verlo con la camiseta del Burnley”.

Vardy, por su parte, se mostró ilusionado con este nuevo desafío. “Estoy muy feliz de estar aquí en el Burnley FC. Este club tiene una auténtica historia futbolística y unos aficionados apasionados que merecen un equipo que los represente a ellos y a su ciudad”, declaró.

“Tengo muchas ganas de saltar al campo y ayudar al equipo a avanzar en la dirección correcta”, añadió el delantero.

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Con su fichaje por el Burnley, Vardy prolonga al menos una temporada más una carrera marcada por su velocidad, su capacidad goleadora y su carácter competitivo. Después de convertirse en una leyenda de la Premier League con el Leicester y probar suerte en Italia, el delantero vuelve a Inglaterra dispuesto a seguir marcando diferencias a los 39 años.